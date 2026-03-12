　
    • 　
>
春分「龍抬頭」土地公生日要來了　3生肖旺翻

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲「龍抬頭」土地公生日。圖為香火鼎盛的中和烘爐地。（圖／資料照／記者許靖騏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

農曆二月初二是福德正神土地公誕辰，也是「龍抬頭」的日子，今年落在國曆3月20日，也恰逢24節氣的「春分」。清水孟國際塔羅小孟老師分享8項禁忌，像是別說「關門」，以免龍氣進不來走衰運；而這天也是土地公、濟公活佛生日，生肖屬「鼠、龍、虎」拜拜能獲得龍神、眾神加持！財運亨通。

小孟老師表示，民間傳說武則天廢了唐立周稱帝，玉皇大帝得知勃然大怒，讓海龍王3年不可以下大雨；後來龍王心憫民間，趁玉帝不在時，降了一場大雷雨，被玉帝得知後趕出天庭、困壓在山下。

小孟老師指出，百姓得知此事，為了感謝龍王降雨，天天跪下祈求上天寬恕龍王，最後終於感動玉帝，讓玉帝在農曆二月初二將龍王解封；於是民間感恩龍王被釋放，就有了「二月二，龍抬頭」之說。

龍抬頭8大禁忌

1、不宜敲水龍頭

水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。

2、不宜喝粥

米飯一粒一粒代表種子也象徵龍子，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。

3、忌洗衣

龍抬頭不宜洗衣怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力，會無形傷害龍的皮影響磁場。

▼龍抬頭忌洗衣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲▼曬衣服,晾衣服,洗衣服,後陽台,做家事。（圖／記者鄺郁庭攝）

4、不宜動刀與針線

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕戳到龍的眼睛。

5、不宜磨食材

龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。

6、忌說「關門」

龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來走衰運。

7、忌吃龍蝦

龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。

8、屬龍者不宜洗頭

屬龍為飛龍在天，因此屬龍者當天洗頭，龍頭會傷到，建議隔天再洗。

龍抬頭3好運生肖

第3名：生肖虎

可拜土地公、濟公，不論是正財或偏財都能提升很多。如果有閒錢不妨小試手氣，有機會贏得額外財富。

第2名：生肖龍

可趁土地公與濟公生日去拜拜一下，學習上會有比較好的成就。如果說想要開發副業的人，說不定你拜拜完會有新的靈感。

第1名：生肖鼠

趕快去拜拜會得到龍神加持，不管做什麼事情，都能克服挑戰，而且還滿有投資運。

小孟老師表示，其他生肖也可以去拜拜，若要拜土地公，可準備3-5樣供品，因單數為陽是吉數；另外，民間相傳土地公喜歡吃甜食，可準備花生、湯圓、麻糬、甜酒。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

相關新聞

春分前轉運！3月星象能量爆發

春分前轉運！3月星象能量爆發

3月天象出現重要變化。占星觀點指出，3月11日木星在巨蟹座恢復順行，同時迎來射手座下弦月，象徵運勢能量重新啟動，也提醒人們整理心境、為新的計畫做準備。塔羅牌老師艾菲爾也在社群平台分享開運觀點，並提供十二生肖在春分前可參考的開運儀式。

三月中旬「好運上門三大生肖」

三月中旬「好運上門三大生肖」

3月10日星座運勢／戀愛指數爆棚！射手精心打扮

3月10日星座運勢／戀愛指數爆棚！射手精心打扮

3月9日星座運勢／水瓶偏財意外獲利

3月9日星座運勢／水瓶偏財意外獲利

3月8日星座運勢／金牛相親緣！天秤迎新戀

3月8日星座運勢／金牛相親緣！天秤迎新戀

