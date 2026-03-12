春分「龍抬頭」土地公生日要來了　3生肖旺翻

▲「龍抬頭」土地公生日。圖為香火鼎盛的中和烘爐地。（圖／資料照／記者許靖騏攝）



農曆二月初二是福德正神土地公誕辰，也是「龍抬頭」的日子，今年落在國曆3月20日，也恰逢24節氣的「春分」。清水孟國際塔羅小孟老師分享8項禁忌，像是別說「關門」，以免龍氣進不來走衰運；而這天也是土地公、濟公活佛生日，生肖屬「鼠、龍、虎」拜拜能獲得龍神、眾神加持！財運亨通。

小孟老師表示，民間傳說武則天廢了唐立周稱帝，玉皇大帝得知勃然大怒，讓海龍王3年不可以下大雨；後來龍王心憫民間，趁玉帝不在時，降了一場大雷雨，被玉帝得知後趕出天庭、困壓在山下。

小孟老師指出，百姓得知此事，為了感謝龍王降雨，天天跪下祈求上天寬恕龍王，最後終於感動玉帝，讓玉帝在農曆二月初二將龍王解封；於是民間感恩龍王被釋放，就有了「二月二，龍抬頭」之說。

龍抬頭8大禁忌

1、不宜敲水龍頭

水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。

2、不宜喝粥

米飯一粒一粒代表種子也象徵龍子，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。

3、忌洗衣

龍抬頭不宜洗衣怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力，會無形傷害龍的皮影響磁場。

4、不宜動刀與針線

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕戳到龍的眼睛。

5、不宜磨食材

龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。

6、忌說「關門」

龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來走衰運。

7、忌吃龍蝦

龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。

8、屬龍者不宜洗頭

屬龍為飛龍在天，因此屬龍者當天洗頭，龍頭會傷到，建議隔天再洗。

龍抬頭3好運生肖

第3名：生肖虎

可拜土地公、濟公，不論是正財或偏財都能提升很多。如果有閒錢不妨小試手氣，有機會贏得額外財富。



第2名：生肖龍

可趁土地公與濟公生日去拜拜一下，學習上會有比較好的成就。如果說想要開發副業的人，說不定你拜拜完會有新的靈感。

第1名：生肖鼠

趕快去拜拜會得到龍神加持，不管做什麼事情，都能克服挑戰，而且還滿有投資運。

小孟老師表示，其他生肖也可以去拜拜，若要拜土地公，可準備3-5樣供品，因單數為陽是吉數；另外，民間相傳土地公喜歡吃甜食，可準備花生、湯圓、麻糬、甜酒。

