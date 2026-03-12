川普政府拍板釋1.72億桶儲油！　最快1時間點投入救市

▲美國總統川普 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

中東戰火推升國際油價之際，美國宣布將從戰略石油儲備釋出1.72億桶原油，以配合國際能源總署（International Energy Agency，IEA）協調行動穩定市場。這批石油預計自下周開始釋出，整體投放市場可能需要約120天。

IEA整體釋出4億桶石油計畫 美占1.72億桶

彭博資訊報導，IEA近日要求成員國共同釋出石油儲備，以緩解能源市場緊張情勢。日本、德國與英國已於11日宣布將釋出石油，而美國此次釋出的1.72億桶，則是IEA成員國合計釋出約4億桶石油儲備計畫的一部分。

美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，釋出的原油將逐步投放市場，整體過程預計約需120天。

目前美國戰略石油儲備約為4.15億桶，庫存量僅剩最大容量的大約6成。這項儲備主要是為應對能源供應危機而設立。

美國近年多次釋出戰略儲油

美國戰略石油儲備近年來已多次被動用。前總統拜登（Joe Biden）政府任內曾數度釋出儲備，其中包括2022年俄羅斯入侵烏克蘭後創紀錄釋出1.8億桶原油。當時這項決定曾遭到川普與多名共和黨人士批評。

川普如今則表示，未來將把目前釋出的儲備重新補回。

美國戰略石油儲備建立於1970年代阿拉伯石油禁運之後，主要儲存在墨西哥灣沿岸多處地下鹽穴中，最大容量約為7.135億桶。