　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台女3度下毒澳洲男友！疑孟喬森症候群「渴望被依賴」

記者柯沛辰／綜合報導

澳洲27歲男子蕭雷（Alex Shorey）2023年來台當交換學生，不料卻遭台灣女友楊錦屏用老鼠藥3度下毒，3度瀕死。台北地院11日開庭審理，蕭雷也在父母陪同下出庭作證。蕭父質疑，他曾在手機搜尋「代理型孟喬森症候群」，不料楊女電腦中也搜尋過同樣病症，而症狀正是故意讓被照顧者生病，好讓對方更依賴自己。

說好「開放式關係」控欲極強　拿走護照處處限制

蕭雷證稱，他來台後與補習班女負責人49歲楊女發生關係，但女方對已逝前夫感情甚深，因此向他提議以「開放式關係」交往，期間他們照樣約會、看電影及發生性行為，但楊女控制欲極強，不僅把他護照拿走，導致他無法領錢、匯款，還會處處限制他的行動。

2023年3月，蕭雷告訴楊女，他同年4月要返回澳洲，不料2天後身體就出現狀況，即便到醫院看診，醫生要和他講英文，也會遭楊女頻頻阻攔，堅持要代為居中翻譯。

▲▼涉用老鼠藥下毒的台籍婦人楊錦屏，今（11日）到台北地院開完庭不受訪，被害人澳洲男子Alex（中文名：李艾森）和父母，委託律師陳亮廷代為受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲澳洲男子蕭雷（Alex，中文名：李艾森）和父母來台開庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

衣櫥發現老鼠藥、手套　蕭母驚覺大事不妙

蕭母也說，當時她趕來台灣照顧兒子，但楊女控制欲極強，不僅管控飲食，干預餵藥、注射藥物位置，還堅持一手包辦夜間照顧，不讓蕭雷住進加護病房治療，連她有時想試圖照顧，都會被楊女介入。

蕭母表示，直到她返回楊女住家幫兒子打包行李時，意外在衣櫥發現一個印有老鼠圖案的塑膠罐和手套，才驚覺內情不單純，趕忙奔赴醫院，趁楊女去上廁所，偷偷叮囑兒子要小心楊女下毒。

▲▼涉用老鼠藥下毒的台籍婦人楊錦屏，今（11日）到台北地院開完庭不受訪，被害人澳洲男子Alex（中文名：李艾森）和父母，委託律師陳亮廷代為受訪。（圖／記者黃哲民攝）

楊女電腦出現同樣搜尋紀錄　蕭父懷疑信箱密碼被掌握

蕭父指出，起初他們夫妻倆來台後要在外住宿，但楊女慷慨照顧，還讓他們住在租屋處，他一度以為楊女是非常好的人，即便期間在楊女住處看到降血壓藥「脈優」，也沒多想，直到後來才得知，楊女在兒子飲食中同時摻入「脈優」和老鼠藥。

更詭異的是，當楊女辯護律師詢問蕭父，是否曾用楊女住處的筆電搜尋過「disorder imposed on another」（孟喬森症候群）時，蕭父澄清，他是用自己手機查詢的，不知楊女電腦為何有同樣的搜尋紀錄，懷疑不知誰曾用筆電寄信給醫師，導致他信箱密碼被楊女掌握。

蕭父也進一步解釋，孟喬森症候群的症狀，是照護者會故意讓被照顧者生病，好讓對方更依賴自己。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳訊妻：我發生山難！男失聯2天　警消搜救中
機車行老闆「救臥床妻」回火場　夫妻慘成焦屍
快訊／台股大跌！失守34000　台積電跌40元
快訊／義大利6比0壓制墨西哥！若守住勝利將與美國一起晉級
快訊／波斯灣2油輪燒成火球！　伊朗證實攻擊
快訊／川普拍板釋出1.72億桶儲油救市　下週開始投放
快訊／32歲女消防員「分隊車庫內」無呼吸心跳！　昏迷指數3
快訊／高雄25歲騎士凌晨被撞死！　驚悚瞬間曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男單攻西巒大山失聯2天！傳訊妻子：我發生山難　警消搜救中

台南奪命惡火！機車行老闆「為救臥床妻」回火場　夫妻倆慘成焦屍

五股餐酒館敬酒爆衝突！大叔遭4男圍毆　滿臉血倒路邊送醫

女市場「花4萬買5件塑身衣」告詐欺　攤商獲判無罪

千萬法拉利酒駕扯上議員！Threads留言「他爸是XXX」網友慘了

拿天堂鳥標本換古董家具！咖啡店長死不認罪　慘被判刑QQ了

快訊／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」！　昏迷指數3搶救中

高雄女丟垃圾砸傷清潔隊員　法院認證「技術不佳」判拘役15天

快訊／新北3車追撞「駕駛傷重亡」　大貨車離奇翻覆衝對向

台女3度下毒澳洲男友！說好開放式關係　疑患病「渴望被依賴」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

男單攻西巒大山失聯2天！傳訊妻子：我發生山難　警消搜救中

台南奪命惡火！機車行老闆「為救臥床妻」回火場　夫妻倆慘成焦屍

五股餐酒館敬酒爆衝突！大叔遭4男圍毆　滿臉血倒路邊送醫

女市場「花4萬買5件塑身衣」告詐欺　攤商獲判無罪

千萬法拉利酒駕扯上議員！Threads留言「他爸是XXX」網友慘了

拿天堂鳥標本換古董家具！咖啡店長死不認罪　慘被判刑QQ了

快訊／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」！　昏迷指數3搶救中

高雄女丟垃圾砸傷清潔隊員　法院認證「技術不佳」判拘役15天

快訊／新北3車追撞「駕駛傷重亡」　大貨車離奇翻覆衝對向

台女3度下毒澳洲男友！說好開放式關係　疑患病「渴望被依賴」

村上宗隆天覽試合「抱胸嚼口香糖」遭炎上　日媒爆侍Japan緊急開會訓話

綠新莊初選「5搶4」激戰　吳奕萱獲16跨派系立委聯合推薦

男單攻西巒大山失聯2天！傳訊妻子：我發生山難　警消搜救中

399萬起！台灣「英式豪華休旅」新年式開賣　配備升級豪華氣勢更強

台南奪命惡火！機車行老闆「為救臥床妻」回火場　夫妻倆慘成焦屍

五股餐酒館敬酒爆衝突！大叔遭4男圍毆　滿臉血倒路邊送醫

快訊／台積電跌40元至1900　台股下挫逾400點失守34000

隋棠飛日本錄影「3歲兒落淚十八相送」！整晚小手環頸抱住不准走

「TOYOTA小休旅推運動款」帥度更勝RAV4！外觀、內裝升級很有料

「不過度解釋」不是冷淡是成熟！把時間留給願意尊重自己的人

【太帥氣了捷克】捷克總教練綁「必勝頭巾」　用日語道謝日本！

社會熱門新聞

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

女子坐大怒神後死亡　母求償千萬再敗訴

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

高雄妹爛醉上錯車遭性侵！他被勸阻仍逞慾下場慘

錯怪台灣小吃　澳男來台作證託律師道歉

殺妻奇案！　5年後真相大反轉

快訊／高雄25歲騎士「疑闖紅燈」遭大貨車撞死！

台鐵撞休旅車案外案！　爆是「自己人翹班闖平交道」還逃逸

泰式主廚欠稅280萬　獨臂刀王背景曝光

台韓大戰延長賽竟要去補習　國三生負氣離家

貼文不滿無能政府　他恐嚇北車放炸彈

單車男攔車理論　前議員慘被敲頭

台女下毒疑案　高大成曝骨灰仍可檢驗

加入張忠謀讀書會？熱心男捐200萬被騙

更多熱門

相關新聞

台女下毒疑案　高大成曝骨灰仍可檢驗

台女下毒疑案　高大成曝骨灰仍可檢驗

女子楊錦屏2023年間涉嫌以老鼠藥毒害澳洲籍男友Alex，震驚台澳社會，台北地院昨日（11日）首度傳喚Alex出庭作證。此外，楊女前夫的弟弟也前往旁聽，因為他懷疑哥哥的死因可能不單純。法醫高大成認為，雖然楊女前夫的遺體已經火化，但骨灰仍可能有殘留重金屬砷，還是可以嘗試進行化學分析檢驗。

錯怪台灣小吃　澳男來台作證託律師道歉

錯怪台灣小吃　澳男來台作證託律師道歉

交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死

交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死

遭台女三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭

遭台女三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭

「恐怖情人」會做的5種行為

「恐怖情人」會做的5種行為

關鍵字：

控制欲孟喬森症候群老鼠藥

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

探8℃！　挑戰強烈冷氣團

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面