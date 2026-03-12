台女3度下毒澳洲男友！說好開放式關係　疑患病「渴望被依賴」

記者柯沛辰／綜合報導

澳洲27歲男子蕭雷（Alex Shorey）2023年來台當交換學生，不料卻遭台灣女友楊錦屏用老鼠藥3度下毒，3度瀕死。台北地院11日開庭審理，蕭雷也在父母陪同下出庭作證。蕭父質疑，他曾在手機搜尋「代理型孟喬森症候群」，不料楊女電腦中也搜尋過同樣病症，而症狀正是故意讓被照顧者生病，好讓對方更依賴自己。

說好「開放式關係」控欲極強 拿走護照處處限制

蕭雷證稱，他來台後與補習班女負責人49歲楊女發生關係，但女方對已逝前夫感情甚深，因此向他提議以「開放式關係」交往，期間他們照樣約會、看電影及發生性行為，但楊女控制欲極強，不僅把他護照拿走，導致他無法領錢、匯款，還會處處限制他的行動。

2023年3月，蕭雷告訴楊女，他同年4月要返回澳洲，不料2天後身體就出現狀況，即便到醫院看診，醫生要和他講英文，也會遭楊女頻頻阻攔，堅持要代為居中翻譯。

▲澳洲男子蕭雷（Alex，中文名：李艾森）和父母來台開庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

衣櫥發現老鼠藥、手套 蕭母驚覺大事不妙

蕭母也說，當時她趕來台灣照顧兒子，但楊女控制欲極強，不僅管控飲食，干預餵藥、注射藥物位置，還堅持一手包辦夜間照顧，不讓蕭雷住進加護病房治療，連她有時想試圖照顧，都會被楊女介入。

蕭母表示，直到她返回楊女住家幫兒子打包行李時，意外在衣櫥發現一個印有老鼠圖案的塑膠罐和手套，才驚覺內情不單純，趕忙奔赴醫院，趁楊女去上廁所，偷偷叮囑兒子要小心楊女下毒。

楊女電腦出現同樣搜尋紀錄 蕭父懷疑信箱密碼被掌握

蕭父指出，起初他們夫妻倆來台後要在外住宿，但楊女慷慨照顧，還讓他們住在租屋處，他一度以為楊女是非常好的人，即便期間在楊女住處看到降血壓藥「脈優」，也沒多想，直到後來才得知，楊女在兒子飲食中同時摻入「脈優」和老鼠藥。

更詭異的是，當楊女辯護律師詢問蕭父，是否曾用楊女住處的筆電搜尋過「disorder imposed on another」（孟喬森症候群）時，蕭父澄清，他是用自己手機查詢的，不知楊女電腦為何有同樣的搜尋紀錄，懷疑不知誰曾用筆電寄信給醫師，導致他信箱密碼被楊女掌握。

蕭父也進一步解釋，孟喬森症候群的症狀，是照護者會故意讓被照顧者生病，好讓對方更依賴自己。