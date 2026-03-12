畫面曝光！泰國貨輪遭伊朗飛彈轟炸　3船員困機艙、20人跳海獲救

▲泰國貨輪遭伊朗飛彈轟炸。（圖／取自โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson）



記者張方瑀／綜合外電報導

泰國皇家海軍於11日證實，一艘懸掛泰國國旗的散裝船在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近遭到伊朗飛彈擊中，船身當場起火並發生爆炸。船上共有23名泰國籍船員，其中20人已獲救，但仍有3名船員據信被困在受損嚴重的機艙內。

飛彈擊中機艙引發爆炸 3船員生死未卜

根據《曼谷郵報》報導，泰國海軍消息指出，這艘名為Mayuree Naree號的散裝船，隸屬於泰國上市公司珍寶航運（Precious Shipping Plc）。該船11日在通過荷姆茲海峽後，於泰國時間上午11時10分（台灣時間中午12時10分）左右遭到攻擊。

當時有兩枚砲彈擊中吃水線上方，隨即引發船尾與機艙爆炸並燃起大火。珍寶航運表示，機艙在攻擊中嚴重受損，目前仍留在船上的3名船員，據信仍被困在機艙內。

阿曼海軍急救援 20名泰籍船員安全上岸

事件發生時，船上共有23名船員，全數為泰國籍。在爆炸發生後，其中20名船員迅速搭乘救生筏棄船逃生，隨後由阿曼皇家海軍（Royal Navy of Oman）救起，目前已平安送抵阿曼的哈薩卜（Khasab）。

泰國海軍指出，阿曼海軍單位目前正全力營救受困機艙的3名船員，「攻擊的具體細節與原因目前仍在調查中。」據海事安全機構表示，這艘泰國貨輪是當天在該區域受攻擊的三艘船隻之一，且受損程度最為嚴重。

伊朗革命衛隊認轟炸 要求過路船隻「必須獲准」

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）隨後透過伊朗學生通訊社（ISNA）發表聲明，承認對該船發動攻擊。聲明指出，包含Mayuree Naree號在內的兩艘船隻，因「無視革命衛隊海軍的警告」而遭到擊中停駛。

革命衛隊海軍司令坦西里（Alireza Tangsiri）更在社群平台X上強硬表示，「任何打算通過該處的船隻都必須獲得伊朗的許可」。自2月下旬區域衝突升溫以來，荷姆茲海峽已至少有14艘船隻遇襲，導致該全球能源出口咽喉點的交通大幅放緩。

船東：貨輪投保戰爭險、無貨物損失

珍寶航運在11日向泰國證券交易所（SET）發出的聲明中指出，由於Mayuree Naree號當時是「空載（in ballast）」航行，因此沒有任何貨物損失。此外，該船已投保戰爭險，公司預期此事件不會對財務造成重大影響。

目前泰國海軍正與外交部、駐外使館及英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）密切聯繫，全力支援搜救行動，並安排獲救船員儘快安全返國。