吳欣岱喊「走3分鐘設吸菸區」被出征　粉專逆風挺：請跟她道歉

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／記者陳家豪攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，日前針對台北燈會吸菸區問題提出「3分鐘就該有吸菸區」被出征，甚至百萬網紅Cheap也批評吳欣岱的想法太極端「廁所都沒這麼多」。不過如今有媒體直擊設置禁菸政策後的狀況，有網紅逆風力挺吳欣岱「請跟她道歉」。

台北市長蔣萬安日前宣布台北燈會展區全面禁菸，西門町也列入禁菸區，除吸菸區外都不可抽菸。對此政策當時吳欣岱質疑北市府「吸菸區設置不夠」，建議步行三分鐘內即可抵達明確的合法吸菸區，唯有在這樣的條件下，嚴格的禁菸規定才有可能被落實。

當時吳欣岱提出後遭各界抨擊，北市議員游淑慧批評「當醫師為吸菸者講話」；百萬網紅Cheap則說「吳醫生想法沒錯，但做法太極端，廁所都沒這麼多。」不過有媒體實際直擊這些禁菸區區域狀況後，粉專「名為變態的神父」逆風發文挺吳欣岱。

▲ 蔣萬安「2026台北燈節」西門展區。（圖／記者徐文彬攝）

媒體直擊西門町狀況 粉專逆風挺吳欣岱

「名為變態的神父」發文指出，有媒體拍到西門町燈會周邊菸蒂四散，但市府設置的吸菸區卻乏人使用，原因在於距離過遠。文中引述中華路商圈一名店員說法，表示西門商圈僅有峨眉停車場設置吸菸區，來回加上等紅燈至少需20分鐘，實務上難以配合，導致不少上班族只能躲進暗巷或陽台吸菸。

貼文也批評，配合台北市長蔣萬安推動的「無菸政策」，部分垃圾桶封閉菸蒂投入口，反而造成地面與人行道出現大量菸蒂，質疑「不設吸菸區等同於放任二手菸」。粉專表示「吳欣岱的三分鐘政策，大型節慶活動中，走三分鐘抵達一個合法的吸菸區，就是在說行為容忍距離，『為了讓吸菸者願意守法，吸菸區與吸菸者之間的合理步行距離』，就是所有專家的見解。、「還要把說真話的人，打成老菸槍，詛咒她全家得肺癌，把港湖區說成吸菸區嗎？請所有攻擊吳欣岱的人，跟她道歉。事實證明，你們是一群無知的人。」