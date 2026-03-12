高雄女丟垃圾砸傷清潔隊員　法院認證「技術不佳」判拘役15天

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）去年4月倒垃圾時，沒有等垃圾車先停妥，就將手中的垃圾拋擲出去，結果擊中隨車的清潔隊員，導致隊員腿部受傷。雖然小芸自認沒有打到人，但被相關證據影像打臉，橋頭地院法官日前審理之後，依犯過失傷害罪，判處她拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

▲小芸丟垃圾時砸中隨車的清潔隊員。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2025年4月在高雄市某巷內等待垃圾車，該地點的垃圾車都是定時定點清運，她卻沒有等待垃圾車在定點停妥，就把手中的垃圾朝車斗丟擲出去，結果砸中隨車的清潔隊員，造成清潔隊員左側大腿挫傷。

小芸因為此事挨告，她矢口否認過失傷害，強調自己丟的是家用垃圾，自認沒有打到清潔隊員。但在證據影像畫面中，只見當時垃圾車仍在行進中，小芸就走近車斗，接著右手擺動45度角，身體重心順勢旋轉，將手中的垃圾朝車斗拋擲出去，垃圾拋物線飛向清潔隊員的腰際處，然後朝下墜落至左大腿處，清潔隊員的工作圍裙有稍微晃動，最後垃圾才落入車斗。

當時清潔隊員立刻轉頭看著小芸，並說出「妳等一下，好嗎」等話。橋頭地院法官認為，小芸丟擲垃圾時距離車斗不遠，也無法證明袋內物品是否為重量極重之物，最終認定她是因為「技術不佳」，才會誤砸中清潔隊員。

法官表示，小芸為了一己之便，疏於注意朝行進中的垃圾車丟擲垃圾，導致隨車人員受傷，她的行為可能會造成隨車人員失去重心摔落，甚至發生重大交通事故，確實不妥，最終依犯過失傷害罪，判處她拘役15日，得易科罰金1.5萬元，全案仍可上訴。