國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無預警朝「波灣商船」開火！　伊朗嗆：油價將飆每桶200美元

▲▼數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）

▲數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗與美以聯軍的戰火持續升溫，伊朗軍方11日無預警對波斯灣商船發動攻擊，隨後向全球發出嚴正警告，要求全世界做好心理準備，油價恐將飆升至每桶200美元。與此同時，國際能源總署（IEA）已建議史上最大規模地釋放戰略石油儲備，試圖壓制這場自1970年代以來最嚴重的石油衝擊。

荷姆茲海峽遭封鎖　伊朗：準備迎接「200美元油價」

根據《路透社》報導，伊朗革命衛隊（IRGC）11日證實，其部隊已對波斯灣海域內不服從指令的船隻開火，目前已知有三艘船隻遇襲，包括一艘泰國籍散裝輪起火燃燒，造成3人失蹤；另外一艘日本籍貨櫃船及馬紹爾群島籍散裝輪也受損。自開戰以來，受損商船累計已達14艘。

伊朗軍方指揮部發言人祖法卡里（Ebrahim Zolfaqari）向華府喊話表示，由於區域安全遭到破壞，油價將取決於此，「請準備好迎接每桶200美元的油價。」他更直言，具備全球五分之一原油運力的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）目前「無庸置疑」在伊朗掌控之下。

川普喊「我們贏了」　美將大放1.72億桶原油

面對緊繃局勢，美國總統川普（Donald Trump）在肯塔基州的集會上宣稱美軍已擊毀58艘海軍艦艇，「我們贏了這場戰爭」。儘管川普尚未承諾撤軍時間表，但他強調美國不想每兩年就重來一次，必須「貫徹到底」。針對國內經濟壓力，川普表示油價將會回落。

美國能源部長萊特（Chris Wright）隨後證實，川普已授權自下週起釋放戰略石油儲備共1.72億桶，預計耗時120天。國際能源總署（IEA）則建議全球共釋放4億桶原油以穩定市場。

然而，油價11日受供應中斷恐懼影響仍上漲近5%，華爾街股市應聲下跌。

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普以色列波斯灣荷莫茲海峽油價

