無預警朝「波灣商船」開火！　伊朗嗆：油價將飆每桶200美元

▲數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗與美以聯軍的戰火持續升溫，伊朗軍方11日無預警對波斯灣商船發動攻擊，隨後向全球發出嚴正警告，要求全世界做好心理準備，油價恐將飆升至每桶200美元。與此同時，國際能源總署（IEA）已建議史上最大規模地釋放戰略石油儲備，試圖壓制這場自1970年代以來最嚴重的石油衝擊。

荷姆茲海峽遭封鎖 伊朗：準備迎接「200美元油價」

根據《路透社》報導，伊朗革命衛隊（IRGC）11日證實，其部隊已對波斯灣海域內不服從指令的船隻開火，目前已知有三艘船隻遇襲，包括一艘泰國籍散裝輪起火燃燒，造成3人失蹤；另外一艘日本籍貨櫃船及馬紹爾群島籍散裝輪也受損。自開戰以來，受損商船累計已達14艘。

伊朗軍方指揮部發言人祖法卡里（Ebrahim Zolfaqari）向華府喊話表示，由於區域安全遭到破壞，油價將取決於此，「請準備好迎接每桶200美元的油價。」他更直言，具備全球五分之一原油運力的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）目前「無庸置疑」在伊朗掌控之下。

川普喊「我們贏了」 美將大放1.72億桶原油

面對緊繃局勢，美國總統川普（Donald Trump）在肯塔基州的集會上宣稱美軍已擊毀58艘海軍艦艇，「我們贏了這場戰爭」。儘管川普尚未承諾撤軍時間表，但他強調美國不想每兩年就重來一次，必須「貫徹到底」。針對國內經濟壓力，川普表示油價將會回落。

美國能源部長萊特（Chris Wright）隨後證實，川普已授權自下週起釋放戰略石油儲備共1.72億桶，預計耗時120天。國際能源總署（IEA）則建議全球共釋放4億桶原油以穩定市場。

然而，油價11日受供應中斷恐懼影響仍上漲近5%，華爾街股市應聲下跌。