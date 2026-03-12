紐時：白宮未提川習會議題　川普沒邀企業隨行

▲川習會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普計劃於3月31日至4月2日訪問北京，並與中國國家主席習近平（Xi Jinping）會面。不過美媒報導指出，中方官員對白宮至今未說明峰會議題與可能達成的協議感到挫折，而美國企業界高層也透露，目前仍未接獲隨行訪中的邀請。

川習會目標不明 中方接待規格恐降

《紐約時報》報導引述中國學者說法指出，通常元首訪問行程會提前數月規劃，但這次安排啟動時間過晚，至今仍未看到實質進展。曾參與中國學者訪美交流的上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，目前外界並不清楚川普此行的目標，包括是否要推動新的商業協議或其他議題。

吳心伯認為，中方此次可能不會像川普2017年訪中時那樣給予隆重接待。當時習近平曾親自陪同川普參觀紫禁城，但數月後川普仍對中國發起貿易戰，因此北京方面如今可能對如何安排接待保持保留態度。

美中高層先會面

報導指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰預計本周在巴黎會面，相關峰會議題屆時可能會有更多進展。

川普向來以難以預測的談判風格著稱，他曾表示讓對手失去平衡有助於談判取得優勢。然而中國政府通常偏好在元首會晤前，對議程與安排進行長時間、細節完整的準備。

白宮尚未邀請企業領袖訪中

此外，美國企業界也關注是否能隨行訪問。德國與英國領袖先前訪中時，均有數十名企業高層陪同。美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）表示，白宮至今尚未邀請美國企業領袖隨同川普訪中。

譚森指出，很難想像美國總統出訪不會帶企業代表團，但目前業界仍未收到邀請函。據他了解，川普政府尚未決定是否讓企業執行長隨行。

川普在2017年首次任期訪問中國時，曾有多名美國企業代表隨行。白宮一名發言人則表示，川普政府傾向在適當時機再發出邀請，目前尚未發函屬正常情況。至於此次峰會希望達成的具體成果，雙方至今仍未公開說明。