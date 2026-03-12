快訊／川普再啟動301調查！　台灣等16國入列

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府於11日正式宣佈，將針對包含台灣、中國、歐盟在內的16個主要貿易夥伴，展開涉及「不公平貿易行為」的301條款調查。美國貿易代表署（USTR）直指，這些國家長期存在「工業產能過剩」問題，損害美國生產者利益，調查結果預計將在今年夏天前出爐，屆時恐引發新一輪關稅海嘯。

最高法院重擊後 川普祭「301條款」重建關稅壓力

根據《路透社》報導，美國最高法院上個月才裁定川普先前的全球關稅計畫違法並予以廢除，重挫川普政府的貿易佈局。為了奪回談判籌碼，川普政府火速改採法源基礎更穩固的《1974年貿易法》第301條（Section 301）發動突襲，藉此重建對貿易夥伴的關稅威脅。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在電話記者會上強硬表示，這次調查重點鎖定在「結構性產能過剩」，特別是那些製造業產能利用率低下、卻仍靠著大量補貼將廉價商品銷往美國，導致美方出現巨額貿易赤字的國家。

台灣入列16國名單 貿易順差翻倍成關注焦點

在這次被點名的16個貿易夥伴包含歐盟、中國、墨西哥、越南、台灣、泰國、日本、印度、南韓、瑞士、馬來西亞、印尼、柬埔寨、孟加拉、挪威與新加坡。

▲川普再次針對16個貿易夥伴啟動301調查；表格單位為百萬美元。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）



數據顯示，台灣對美貿易順差從2024年的737億美元，驚人地暴增至2025年的1467億美元，增幅將近一倍，成為美方眼中的重點調查對象。

格里爾指出，除了產能過剩，調查範圍還會擴及政府補貼、壓低薪資、國營企業非商業行為、以及匯率手段等不公平競爭行為。

不只產能過剩 「強迫勞動」專案調查12日啟動

除了工業產能，川普政府還準備在12日啟動另一項針對「強迫勞動」的301調查。格里爾表示，這項調查涉及全球超過60個國家，旨在禁止所有涉及強迫勞動的商品進入美國市場。過去美方已針對新疆地區的太陽能板進行制裁，如今範圍極可能擴大至全球。

趕在7月到期前定案 美中「川習會」前夕拉高分貝

美方已為此制定了緊湊的時間表：4月15日前接受公眾評論，5月5日左右舉行公聽會。格里爾強調，川普希望能趕在2月下旬實施的150天臨時關稅（預計7月到期）結束前完成調查並提出「補救措施」。

值得注意的是，這項動作正值敏感時機。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本週正於巴黎與中方代表磋商，為川普3月底赴北京與習近平會面鋪路。

分析認為，川普此時大動作祭出調查，是為了在與各國談判時保有更多籌碼，確保美國製造業獲得保護。