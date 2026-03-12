　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

事情大條了！　律師提醒詐騙手法：小心變代罪羔羊

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲詐騙猖獗，要小心別上當。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

律師顏紘頤提醒，注意！詐騙集團不只會讓您損失錢，還可能讓您坐牢，最近又接了幾件因為「三方詐騙」成為「詐欺被告」的案件；無辜民眾常是莫名其妙被凍結帳戶，並成了詐騙集團的共犯後，才發現事情大條了。他強調，防範之道就是不要聽信陌生人的指示，將他匯給您的錢再匯出去。

注意「三方詐騙」

顏紘頤在臉書說，深深覺得有必要再把之前的文章再貼一次，提醒一下各位粉專的朋友小心再小心！自從檢警調加強打詐力道，人頭帳戶越來越難取得，詐騙集團把歪腦筋動到無辜民眾身上，開始透過三方詐騙的模式，讓無辜民眾成了詐團幫助犯。

顏紘頤表示，無辜民眾常常是莫名其妙被凍結帳戶，並成了詐騙集團的共犯之後，才發現事情大條了。

顏紘頤解釋，所謂三方詐騙就是詐團先取得您的信任，並要求您提供帳號之後，請另外一個受騙上當的民眾將錢匯款到您的帳戶，然後再跟您說這筆錢是他的錢，請您幫他匯給誰或匯到某個投資帳戶裡。

帳戶成詐騙金流斷點

顏紘頤指出，這時您的帳戶，就成了他詐騙金流中的一個中繼站與斷點，成了洗錢帳戶，您在外觀上就是那個配合洗錢的人；而這位隱身電腦螢幕後的詐團成員，始終沒有真正出現過，您就成為他的代罪羔羊。

顏紘頤說，這種身分詐騙常存在於網購、線上遊戲加值或線上投資等幾項活動中，若您有參與以上活動，請多加注意。

顏紘頤提醒，防範之道就是不要聽信陌生人的指示，將他匯給您的錢再匯出去，因為對方所謂匯給您的錢，很有可能是來自另一位受騙上當的民眾，而非是他自己；隱身於網路的犯罪活動一直很猖獗，大家上網一定要小心、小心再小心。

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

加入張忠謀讀書會？熱心男捐200萬被騙

加入張忠謀讀書會？熱心男捐200萬被騙

民眾阿輝（化名）去年11月透過朋友介紹加入「張忠謀讀書會」，參加活動期間真的有收到對方寄來的書籍，他便逐漸放下疑心，甚至決定幫忙一起捐款做公益，結果辛苦存下來的200萬元全被騙光，讓他感到十分心痛。

如何運用地政防詐三寶及稅籍異動即時通　預防不動產被詐騙？

如何運用地政防詐三寶及稅籍異動即時通　預防不動產被詐騙？

台中萬春宮徵臨演？廟方提醒：是詐騙

台中萬春宮徵臨演？廟方提醒：是詐騙

羈押2個月突成詐騙人頭　衰男傻眼

羈押2個月突成詐騙人頭　衰男傻眼

女網友哭窮討3萬　彰化大叔匯款遭攔阻

女網友哭窮討3萬　彰化大叔匯款遭攔阻

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

探8℃！　挑戰強烈冷氣團

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

