事情大條了！　律師提醒詐騙手法：小心變代罪羔羊

▲詐騙猖獗，要小心別上當。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

律師顏紘頤提醒，注意！詐騙集團不只會讓您損失錢，還可能讓您坐牢，最近又接了幾件因為「三方詐騙」成為「詐欺被告」的案件；無辜民眾常是莫名其妙被凍結帳戶，並成了詐騙集團的共犯後，才發現事情大條了。他強調，防範之道就是不要聽信陌生人的指示，將他匯給您的錢再匯出去。

注意「三方詐騙」

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏紘頤在臉書說，深深覺得有必要再把之前的文章再貼一次，提醒一下各位粉專的朋友小心再小心！自從檢警調加強打詐力道，人頭帳戶越來越難取得，詐騙集團把歪腦筋動到無辜民眾身上，開始透過三方詐騙的模式，讓無辜民眾成了詐團幫助犯。

顏紘頤表示，無辜民眾常常是莫名其妙被凍結帳戶，並成了詐騙集團的共犯之後，才發現事情大條了。

顏紘頤解釋，所謂三方詐騙就是詐團先取得您的信任，並要求您提供帳號之後，請另外一個受騙上當的民眾將錢匯款到您的帳戶，然後再跟您說這筆錢是他的錢，請您幫他匯給誰或匯到某個投資帳戶裡。

帳戶成詐騙金流斷點



顏紘頤指出，這時您的帳戶，就成了他詐騙金流中的一個中繼站與斷點，成了洗錢帳戶，您在外觀上就是那個配合洗錢的人；而這位隱身電腦螢幕後的詐團成員，始終沒有真正出現過，您就成為他的代罪羔羊。

顏紘頤說，這種身分詐騙常存在於網購、線上遊戲加值或線上投資等幾項活動中，若您有參與以上活動，請多加注意。

顏紘頤提醒，防範之道就是不要聽信陌生人的指示，將他匯給您的錢再匯出去，因為對方所謂匯給您的錢，很有可能是來自另一位受騙上當的民眾，而非是他自己；隱身於網路的犯罪活動一直很猖獗，大家上網一定要小心、小心再小心。