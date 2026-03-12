　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

親伊朗駭客網攻！　美大型醫療設備商全球網路中斷

▲駭客對美進行報復性網攻。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲駭客對美進行報復性網攻。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

一家親伊朗駭客組織宣稱對美國大型醫療設備製造商發動網路攻擊，導致該公司出現「全球網路中斷」。公司表示，目前尚未發現勒索軟體或惡意程式跡象，但正緊急評估事件影響。

駭客攻擊害全網中斷

CNN報導，總部位於美國密西根州的醫療設備公司史崔克（Stryker）發布聲明指出，公司微軟（Microsoft）系統環境因網路攻擊而出現全球網路中斷。公司表示，「目前沒有跡象顯示涉及勒索軟體或惡意程式，我們相信事件已受到控制」，團隊正迅速評估攻擊對系統造成的影響，同時已啟動營運持續機制，以維持對客戶與合作夥伴的服務。

史崔克主要生產多種醫療設備，包括心臟去顫器與救護車擔架等產品。公司表示，其醫療設備與服務每年服務超過1億5000萬名病患。媒體報導指出，該公司位於愛爾蘭的電腦系統也在此次攻擊中受到影響。

目前尚不清楚這起網路攻擊是否已對美國醫院取得醫療設備造成直接影響。多名醫療產業資安主管表示，他們正密切關注事態發展，以評估可能帶來的衝擊。

伊朗駭客報復性網攻

這起攻擊被視為美國與以色列上月開始轟炸伊朗以來，少數已知與親伊朗勢力相關的網路攻擊之一。美國情報官員先前已警告，伊朗相關駭客可能對美國與以色列的軍事行動展開報復性網攻。

一個聲稱負責此次攻擊的駭客組織在社群媒體發文表示，入侵史崔克系統是為了報復伊朗一所小學遭飛彈攻擊的事件。伊朗官方媒體稱該事件造成至少168名兒童死亡，而五角大廈目前仍在調查該空襲事件。

《華爾街日報》率先報導這起親伊朗駭客攻擊事件。消息曝光後，史崔克股價一度下跌超過3％。

不過資安公司Proofpoint表示，自戰爭爆發以來，與伊朗相關的網路攻擊活動其實相對有限。該公司指出，目前僅發現一宗針對美國智庫員工的駭客攻擊行動。

長期研究醫療領域資安問題的專家科爾曼（Joshua Corman）表示，目前網路安全往往過度關注以財務為目的的低層級入侵，但國家級對手所造成的威脅可能更具破壞性。他指出，「中國、伊朗、俄羅斯等國都具備能力、動機與機會，可能對關鍵基礎設施造成嚴重衝擊。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

