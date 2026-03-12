加入「張忠謀讀書會」真的收到書　熱心男捐200萬群組秒清空

記者黃翊婷／綜合報導

民眾阿輝（化名）去年11月透過朋友介紹加入「張忠謀讀書會」，參加活動期間真的有收到對方寄來的書籍，他便逐漸放下疑心，甚至決定幫忙一起捐款做公益，結果辛苦存下來的200萬元全被騙光，讓他感到十分心痛。

▲阿輝以為自己真的加入「張忠謀讀書會」，結果卻是誤入詐騙陷阱，損失200萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀表板近日公布一起案例，60多歲的民眾阿輝去年11月透過朋友介紹，加入一個聲稱由「張忠謀」成立的讀書會，希望能一起交流、學習，累積財商，加入之後他依照對方要求，提供部分個人資料和聯絡方式，結果真的有收到書籍，便逐漸放下疑心。

阿輝表示，後來在電話與聊天內容中，得知對方正在籌備成立慈善基金會，還有許多募款的照片，他覺得能為社會盡一份心力是一件好事，於是答應在2月5日相約見面，把一筆龐大的捐款交給「助理」。

然而，當阿輝將錢交出去之後，他就再也聯繫不上讀書會的人了，群組幾乎清空，他這才開始起疑，經家人告知，原來張忠謀從未成立什麼讀書會，與張忠謀有關的只有「台積電慈善基金會」，而且張忠謀早已退休，根本不可能經手募款活動，他辛苦存下來的200萬元就這樣被詐團騙光，讓他感到很心痛。

警方提醒，民眾想做公益，請選擇經政府核可、有登記立案的機構，千萬不要輕信網路廣告，也不要點擊陌生人提供的連結或加入陌生人的LINE，真正的慈善機構不會要求民眾把錢投入不明網站，如果對方表明做慈善可以出金、有報酬，那一定是詐騙，請民眾保持警覺，若有疑慮，可以先撥打165尋求協助。