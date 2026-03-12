最高領袖「開戰首日」臉割傷、腳骨折！　伊朗大使：不適合露面

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）才剛接任大位，就傳出在開戰首日身負重傷。根據知情人士向CNN透露，莫基塔巴在美國與以色列展開轟炸行動的第一天就受傷流血，除了腳部骨折外，臉部也滿是割傷，至今已連續多日未公開露面。

轟炸首日就遭炸傷 伊朗大使認不適合露面

根據CNN報導，知情人士表示，現年56歲的穆吉塔巴在美、以聯軍轟炸的首日就受傷。除了左腳骨折等傷勢外，他的左眼周圍有明顯瘀青，臉部也留下了多處輕微割傷。

事實上，先前就有一名以色列消息人士指稱，穆吉塔巴上週曾遭遇暗殺，相關負傷傳聞已在民間流傳數日。

伊朗駐賽普勒斯大使薩拉里安（Alireza Salarian）11日接受《衛報》訪問時證實，穆吉塔巴是在那場導致其父親、已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及另外五名家族成員喪生的同一場空襲中受傷。

薩拉里安直言，「我不認為他現在的身心狀況適合發表談話。」

官媒急用AI圖片補位

自從宣布接掌國家最高權位以來，穆吉塔巴始終保持神祕，未曾公開露面或發聲。對此，伊朗官媒與宣傳體系正大量使用僅存的少量歷史畫面，甚至利用人工智慧（AI）生成的圖片來填補影像空缺，試圖維持穩定表象。

儘管如此，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的兒子尤瑟夫（Yousef）則出面闢謠，他向伊朗學生通訊社（ISNA）表示，雖然聽說領袖受傷，但目前穆吉塔巴「非常安全，沒有任何值得擔憂的地方」。