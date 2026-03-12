　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

荷姆茲海峽通行「台灣成最大贏家」？蔡正元揭殘酷真相

▲▼荷姆茲海峽上的一艘大型貨櫃船。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗放話，只有與美國、以色列斷交的國家才允許通行海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

伊朗放話封鎖石油運輸要道荷姆茲海峽，揚言只會讓同時和美、以斷交的國家自由通行。台灣不少學者、意見領袖笑說「台灣成為最大贏家」，但前立委郭正亮、蔡正元相繼吐槽，中、俄沒跟美以斷交也照樣通行，更何況台灣買油都是靠外國甚至中國油輪幫忙運輸，台灣不可能置身事外。

蔡正元：交易商一致判斷　伊朗封鎖不了海峽

蔡正元分析，波斯灣周邊國家無人樂見伊朗封鎖海峽，石油貿易商身邊也不一定會相信川普的話，但他們有不少顧問跟研究人員，判斷排除封鎖只是時間問題，不需要囤那麼多油，所以才會賣油，油價自然回落，這顯示石油市場幾大交易商的一致判斷「伊朗封鎖不了海峽」。

起初伊朗一通亂炸，但因為平時生活物資缺乏，主要都來自土耳其，所以當土耳其發話「不准打阿拉伯」，伊朗就只剩以色列可炸，「這是伊朗的戰略困境」，現在的所作所為都只是在爭取談判籌碼。蔡正元直言，對川普來說，美軍陣亡多少人不重要，重要的是海峽控制權不能落到伊朗手上，不然共和黨下次怎麼選？

▲▼伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽。（圖／達志影像）

▲荷姆茲海峽是石油運輸要道。（圖／達志影像）

學者稱「台灣符合條件」　網友笑喊最大贏家

近日，伊朗放話稱，只有與美國、以色列斷交的國家才允許通行海峽。內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩近日指出，全球只有北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣符合條件，引發網友熱議，笑說台灣「意外成為最大贏家。」

郭正亮、蔡正元齊吐槽　油輪靠外國與中國幫運

對此，郭正亮反問，中俄2國跟美國、以色列都有建交，但油輪還不是照樣通過荷姆茲海峽？蔡正元也吐槽，台灣是買油沒有錯，可是我們台灣有油輪嗎？長榮、陽明、萬海都沒有油輪，那台灣的油是誰幫我們運的？第一家叫希臘輪船公司，第二我們用日本油輪公司，第三個，賴清德不要覺得丟臉，「中國油輪公司」，這是大陸船，還有新加坡油輪公司。

蔡正元揶揄，綠營顯然搞不清楚狀況，伊朗封鎖油輪航行，管的不是哪個國家要用油，也不知道哪艘船會運到台灣，因為船東可以四處調配船隻，「我就問，水雷會認嗎？伊朗那些革命衛隊知道怎麼認嗎？綠營真的不知道在講什麼。」

 
03/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

