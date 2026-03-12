殺妻奇案！幼子指稱「父分屍母」　5年後真相大反轉

▲吳女（右）19歲時與姚姓丈夫（左）結婚，2人育有1子1女。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

38年前，台北發生一起詭異殺妻案。已婚的吳女失蹤2個多月，吳母報案說從外孫口中得知，姚姓女婿將女兒殺害分屍，警方逮捕姚，並在案發現場找到吳女血跡，將姚移送法辦。但檢方偵辦時，查出吳母教外孫說謊，將姚釋放，吳母卻緊咬女婿不放，還說女兒夜夜託夢。直到5年後，吳女被警方查獲，才讓烏龍命案真相大白，原來她紅杏出牆、拋家棄子，為保住不倫戀，選擇隱姓埋名，差一點釀成世紀冤案！

1988年10月某天，一名婦人報案說24歲的吳姓女兒與姚姓丈夫結婚多年，育有1子1女，女兒自7月失聯，婦人向外孫詢問女兒行蹤，外孫回答：「爸爸把媽媽的頭拿下來，手腳也拿下來，後來媽媽就不見了。」她擔心女兒被女婿殺害，錄下與兩名外孫的對話後報案。

警方認為姚男涉有重嫌，立刻將他逮捕，姚否認並供稱7月15日跟太太吵架，在電子公司工作的太太後來出門上班，就此音訊全無。警方不信，播放婦人提供的錄音要他認罪，姚聽完當場落淚，不發一語，讓警方更加確信他殺妻分屍。

另一方面，警方也找到事後承租案發房屋的新房客，新房客供稱，搬進來時看到一包塑膠袋裝著衣服，冰箱還傳出惡臭，裡面有包已生蛆的腐肉，入住後夢見無頭女鬼。警方另在案發屋內發現吳女血跡反應，因此將姚男依殺人罪移送法辦，但始終找不到屍體。

為釐清疑點，警方多方訪查，結果至少超過5個人證實吳女仍在世，案情大翻轉。此外，檢方要求外婆帶外孫出庭說明，發現小孩回答時頻頻看外婆。檢察官見狀要婦人到外等候，小孩才改口稱沒看見爸爸拿下媽媽的頭，表示都是「阿嬤教的」。

▲吳母（左）帶2名外孫（右）出庭說明，結果被檢察官戳破謊言。

因為證據不足、找不到凶器及吳女屍體，姚男最後獲得釋放。後來，樓上鄰居半夜聽見女子淒厲哭聲，婦人也說女兒夜夜託夢喊冤，而且家中湯匙、茶杯動不動飛來飛去，她還找來記者體驗，各種怪力亂神的說法不斷。

面對質疑，婦人自稱四處求神問卜，神明都說她女兒凶多吉少，還有神婆說她女兒被埋在中正橋下，警方為此派人挖掘，還真的挖出了骨頭，但最後鑑定是豬骨。直到後來「被害人」吳女5年後現身，才終止這齣光怪陸離的長壽劇。

原來，吳女瞞著家人到三溫暖工作、與男客人外遇，怕對方發現她已婚、有小孩提分手，所以使用假名，後來還跟男客生下1子，為了幫兒子報戶口，吳女聯繫住花蓮的外婆拿資料，行蹤才曝光。警方獲報後，循線在台中找到吳女，終於讓這場烏龍命案真相大白。



