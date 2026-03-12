川普政府：美軍打伊朗前6天內花掉3600億元

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

川普政府官員在本周向國會進行閉門簡報時表示，美國對伊朗戰爭在前6天的軍事行動已花費至少113億美元（約新台幣3595億元）。消息人士指出，這個數字僅為部分成本，並未涵蓋整場戰爭的完整支出。

白宮可能很快要求追加軍費

消息人士透露，這項金額是在10日向參議員進行的閉門簡報中提供，目的是回應國會議員對戰爭細節與成本的質疑與要求。《紐約時報》率先披露這項估算。

消息人士表示，白宮預料將很快向國會提出追加軍費申請。部分官員指出，可能提出約500億美元（約新台幣1.6兆元）的額外預算，但也有官員認為這一數字可能仍偏低。

目前川普政府尚未公開說明戰爭總成本，也未提供衝突可能持續多久的評估。川普11日在肯塔基州行程中表示，「我們贏得了這場戰爭」，但強調美軍仍會繼續作戰，直到完成所有任務。

這場軍事行動始於2月28日，由美國與以色列聯手對伊朗發動空襲。衝突隨後擴大至黎巴嫩，並對全球能源市場與航運造成衝擊。根據目前統計，戰事已造成約2000人死亡，多數為伊朗與黎巴嫩人。

美議員擔憂美軍產能完全跟不上彈藥消耗

政府官員在簡報中也告訴國會議員，在戰爭最初2天的空襲行動中，美軍就使用了約56億美元（約新台幣1781億元）的彈藥。

部分國會議員對此表示擔憂，指出戰爭可能迅速消耗美軍武器庫存，而美國國防產業原本就面臨產能跟不上需求的壓力。

川普上周已與7家國防承包商高層會面，五角大廈正著手補充武器與彈藥庫存。另一方面，民主黨議員要求政府官員公開宣誓作證，說明川普政府的戰爭計畫，包括衝突可能持續多久，以及戰後對伊朗的政策安排。