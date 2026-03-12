增至182名師生遭炸死！　初步調查：美軍引用過時情報釀憾

▲伊朗南部米納布鎮3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的近200名女學童與教職員。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美國軍方一項初步調查顯示，2月28日針對伊朗南部軍事設施的空襲可能誤擊一所小學，造成至少168名學童與14名教師喪生。消息人士指出，事故可能與使用過時情報座標有關，目前相關調查仍在進行中。

一次誤擊奪走182名師生性命

CNN報導，2名聽取初步調查簡報的消息人士透露，空襲目標原為伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）位於米納布（Minab）附近的一處設施，但在攻擊過程中，美軍誤擊了鄰近的「沙賈雷塔伊巴小學」（Shajareh Tayyiba school）。伊朗官方媒體表示，這起事件造成至少168名兒童與14名教師死亡。

初步調查：美軍疑引用過時資料

初步調查指出，美軍中央司令部（US Central Command）在制定打擊座標時，採用了美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）提供的過時資料，導致目標判定出現錯誤。消息人士表示，這項情報失誤是誤擊事件的重要因素之一。

針對媒體詢問，美國國防情報局發言人表示事件仍在調查中，相關評論將由五角大廈統一說明；美軍中央司令部發言人也以調查尚未完成為由，拒絕對初步結論發表評論。

衛星影像顯示，2013年時這所學校與伊朗革命衛隊基地曾屬於同一個園區，但2016年的影像顯示兩者已被圍欄分隔，學校也建立了獨立出入口。2025年12月的影像則可見校園庭院中有數十人活動，顯示該地點已作為學校使用。

調查確認空襲行動確實由美軍執行

《紐約時報》最早披露這項仍在進行中的初步調查結果。多名消息人士表示，隨著近期公開證據逐漸增加，調查方向已與外界推測一致，即空襲行動確實由美軍執行。

由伊朗半官方媒體梅爾通訊社（Mehr News）發布的一段影片，經CNN定位分析顯示，2月28日一枚疑似美製BGM或UGM-109「戰斧」（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM）巡弋飛彈擊中革命衛隊基地內部。影片鏡頭隨後轉向右側，可見沙賈雷塔伊巴小學方向升起巨大濃煙。

美國總統川普11日被媒體詢問此事時表示，他並不知道《紐約時報》關於調查結果的報導。當CNN記者詢問他是否承認美國對該攻擊負責時，川普回答，「我不知道那件事。」

川普此前曾表示，這起空襲可能是伊朗方面造成，但當被追問為何美國政府內部並未有人支持這一說法時，他回應，「因為我對這件事了解得還不夠。」