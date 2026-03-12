　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

離職不一定要簽離職單　律師解答

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲律師說，看過很多案例，員工要提離職，主管會用各種理由不讓他走。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

律師蘇文俊表示，你知道其實離職不一定要簽離職單嗎？只要用可以證明的方式，明確告知主管或老闆，要做到什麼時候，「你就可以離職了，完全不會有法律問題。」

離職單不一定要簽

蘇文俊近日拍片，片中有人提到，主管說如果不簽離職單，就不能離開。對此，蘇指出，重點不在於公司讓不讓你離職，公司要你簽，其實通常是為了要管理方便，交接一些事項或物品。

蘇文俊說，但是你不簽離職單，並不等於你不能離開這間公司，他有看過很多案例，員工要提離職，主管會用各種理由不讓他走，員工就會傻傻不知道該怎麼辦，又怕惹上官司，就會在不喜歡的職場，又被多壓榨了半年。

「沒提前預告離職」無罰則

蘇文俊提到，離職只要用可以證明的方式（像是對話紀錄），要做到什麼時候（幾月幾號），明確告知主管或老闆，你就可以離職了，完全不會有法律問題。

有人詢問，但公司說，離職要提前20天講才可以？蘇文俊表示，《勞基法》是有規定必須要提前預告通知，但因目前《勞基法》對勞工預告部分，是沒有任何罰則，所以即便你沒有再提前通知，其實也不會有任何罰則。

有人發問，「所以我可能發訊息跟他說，我要走了，這樣就可以了？」蘇文俊回答「對」。

03/09 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

亂移別人機車！　律師揭風險：這條就算你的

市區停車格難尋，不少人為了把機車停進格子內，會移動別人的機車。對此，律師蘇文俊提醒，「大家車子貼這麼近，你不小心刮到了，這一條就算你的了。」

關鍵字：

離職蘇文俊

