離職不一定要簽離職單　律師解答

記者陳俊宏／綜合報導

律師蘇文俊表示，你知道其實離職不一定要簽離職單嗎？只要用可以證明的方式，明確告知主管或老闆，要做到什麼時候，「你就可以離職了，完全不會有法律問題。」

離職單不一定要簽

蘇文俊近日拍片，片中有人提到，主管說如果不簽離職單，就不能離開。對此，蘇指出，重點不在於公司讓不讓你離職，公司要你簽，其實通常是為了要管理方便，交接一些事項或物品。

蘇文俊說，但是你不簽離職單，並不等於你不能離開這間公司，他有看過很多案例，員工要提離職，主管會用各種理由不讓他走，員工就會傻傻不知道該怎麼辦，又怕惹上官司，就會在不喜歡的職場，又被多壓榨了半年。

「沒提前預告離職」無罰則



蘇文俊提到，離職只要用可以證明的方式（像是對話紀錄），要做到什麼時候（幾月幾號），明確告知主管或老闆，你就可以離職了，完全不會有法律問題。

有人詢問，但公司說，離職要提前20天講才可以？蘇文俊表示，《勞基法》是有規定必須要提前預告通知，但因目前《勞基法》對勞工預告部分，是沒有任何罰則，所以即便你沒有再提前通知，其實也不會有任何罰則。

有人發問，「所以我可能發訊息跟他說，我要走了，這樣就可以了？」蘇文俊回答「對」。