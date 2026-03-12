　
社會焦點

千萬法拉利酒駕扯上議員！Threads留言「他爸是XXX」網友慘了

▲▼ 蔣萬安市政總質詢-林世宗 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林世宗不滿遭網友在Threads影射與酒駕事件有關，提告維護名譽。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名陳姓男子在社群平台Threads留言，指稱北市議員林世宗與一起酒駕事件有關，甚至寫下「這議員是林世宗」、「他爸爸是北投的議員林世宗」等文字。林世宗認為遭惡意影射提告。士林地院審理後認，陳男明知相關事件與林世宗無關，仍在公開社群平台散布不實言論，已構成散布文字誹謗罪，判處拘役45日，得易科罰金。

2025年11月1日凌晨，北市大安區發生一起酒駕事件。當時32歲薛姓男子與29歲周姓女友在東區某酒店飲酒後，駕駛一輛向友人借來、市值約1379萬元的法拉利458超跑上路。

薛男行經忠孝東路、建國南路口並駛上建國高架橋時，發現前方警方設有酒駕臨檢點，竟在橋上違規迴轉並試圖逆向逃逸，但因後方車流堵塞，加上擔心刮傷朋友的超跑，最終只好停車接受警方盤查。

警方攔查時發現薛男與周女酒氣濃厚，其中周女一度因酒醉情緒失控，警方依法將其管束。薛男酒測結果為每公升0.40毫克，當場依《公共危險罪》現行犯移送台北地檢署偵辦。

事件曝光後，社群平台Threads上出現相關討論，有網友發文提到「紅色458酒駕逆向逃跑不是第一次」、「竟然找議員爸爸出來說話」、「有錢不是特權、酒駕沒有藉口」等內容，引發網路熱議。

陳姓男子看到相關貼文後，明知貼文並未指名任何議員，也未提及肇事者身分，仍在留言區補上「這議員是林世宗」、「他爸爸是北投的議員林世宗」等文字，將酒駕事件與林世宗直接連結。

林世宗得知後認為名譽受損，向警方報案提告，並強調自己既非薛男之父，也未曾介入或關說任何酒駕案件。

警方調查後，透過貼文截圖、被告手機資料與IP登入紀錄等證據，確認相關留言為陳男所發布，案件移送地檢署偵辦。偵查時，陳男坦承在Threads留言相關內容，檢察官認為其行為已散布不實事項足以毀損他人名譽，因此依刑法加重誹謗罪向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理認為，陳男在不特定多數人得以共見共聞的社群平台上張貼不實言論，足以損害告訴人名譽，已構成散布文字誹謗罪。雖犯後坦承犯行，但仍未與林世宗達成和解或賠償損失，綜合犯罪動機、手段及個人狀況後，判處拘役45日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

此外，檢方曾評估是否涉及《公職人員選舉罷免法》散布不實言論罪，但因案發時林世宗尚未登記參選下一屆議員，因此不符合相關構成要件，最終僅以誹謗罪論處。

03/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

機車行老闆「救臥床妻」回火場　夫妻慘成焦屍
快訊／台股大跌！失守34000　台積電跌40元
快訊／義大利6比0壓制墨西哥！若守住勝利將與美國一起晉級
快訊／波斯灣2油輪燒成火球！　伊朗證實攻擊
快訊／川普拍板釋出1.72億桶儲油救市　下週開始投放
快訊／32歲女消防員「分隊車庫內」無呼吸心跳！　昏迷指數3
快訊／高雄25歲騎士凌晨被撞死！　驚悚瞬間曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

