台女老鼠藥毒害澳洲男友！　高大成：骨灰仍可驗屍

記者黃翊婷／綜合報導

女子楊錦屏2023年間涉嫌以老鼠藥毒害澳洲籍男友Alex，震驚台澳社會，台北地院昨日（11日）首度傳喚Alex出庭作證。此外，楊女前夫的弟弟也前往旁聽，因為他懷疑哥哥的死因可能不單純。法醫高大成認為，雖然楊女前夫的遺體已經火化，但骨灰仍可能有殘留重金屬砷，還是可以嘗試進行化學分析檢驗。

▲Alex在父母的陪同下，來台出庭作證。（圖／記者黃哲民攝）

楊女涉嫌對澳洲籍男友Alex下毒

檢警調查，楊女原本與英國籍丈夫大衛同居在台北市松山區，但大衛2023年1月突然病逝，後來她透過網路結識來台學中文的Alex，並開始交往；然而，當她得知Alex打算提前返回澳洲，竟將液態老鼠藥加入果汁，導致Alex出現腹瀉、嘔吐、流鼻血與血尿等症狀，送醫治療後情況才好轉，沒想到她又再次下毒，讓Alex的病情反覆惡化。

後來Alex的父母透過募款籌措醫療專機費用，想辦法將人接回澳洲接受治療。這起案件曝光之後，楊女被檢方依殺人未遂罪起訴，案件目前仍在審理當中，台北地院11日首度傳喚Alex出庭作證。

▲面對質疑，楊女不認罪。圖為楊女11日出庭的畫面。（圖／記者黃哲民攝）

楊女前夫也曾有症狀

除了Alex之外，大衛的弟弟也前往法庭旁聽，他2024年初曾來到台灣報案，指稱哥哥大衛與楊女同居之後突然失聯。雖然檢警調查發現大衛生前曾因腹痛、血尿等症狀就醫，中毒症狀與Alex相似，但無奈遺體已經火化，加上骨灰碳化、毒物在高溫火化下可能分解等因素，所以無法進一步檢測。

法醫高大成認為還有「機會」

大衛的案子因為沒有辦法證明是否為中毒死亡，檢方以罪嫌不足為由，處分楊女不起訴。法醫高大成表示，老鼠藥中含有砒霜（砷），人要吃到一定的量才會造成死亡，所以大部分都是慢性中毒，嫌犯通常會將砒霜放入雞湯中掩蓋特殊的蒜頭氣味，重金屬中毒的症狀包含腹痛、血尿。

高大成提到，台灣過去也有一起案例，一名婦人故意找年紀大的人結婚，並在雞湯中放入砒霜，造成前2任丈夫死亡，第3任丈夫送醫後救回一命，這才揭發這起案件，當時婦人前2任丈夫的遺體也都已經火化。

高大成說，砷燒不掉，會跑進去骨頭，但如果骨頭太細碎，也不一定找得到，不過，還是可以嘗試將骨灰拿去做化學分析檢驗，如果砷含量很高，那就是砷中毒。