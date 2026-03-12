　
社會焦點

拿天堂鳥標本換古董家具！咖啡店長死不認罪　慘被判刑QQ了

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市陳姓咖啡廳店長拿「天堂鳥標本」換骨董家具遭判1年。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名咖啡店陳姓店長明知「天堂鳥」是珍貴稀有保育類野生動物，仍將天堂鳥標本拿到古董店，與店長以物易物交換骨董家具。士林地院審理認為，已構成非法買賣保育類野生動物產製品罪，判處有期徒刑1年，並宣告沒收天堂鳥標本；至於被告透過交易取得的骨董家具，若無法沒收，則追徵1萬元。

陳男為某間咖啡吧店長，2022年11月23日，他帶著一件天堂鳥標本前往北市一間某古董藝廊店家，與店長蘇姓男子進行交易，雙方以天堂鳥標本交換價值約1萬元的一批骨董家具。

直到2024年1月25日，內政部警政署保安警察第七總隊會同北市動物保護處前往該店稽查，當場查扣天堂鳥標本。標本送往國立屏東科技大學鑑定後，確認為珍貴稀有保育類野生動物產製品，案件因此曝光並移送檢方偵辦。

案件審理時，陳男坦承自己曾帶天堂鳥標本到店內，也確實將骨董家具帶走，但否認用天堂鳥完成交易。他辯稱，當天原本打算用天堂鳥交換家具，但「交易沒有成功」，後來才再給對方其他物品，但已記不得給的是什麼。

不過，法官發現，陳男在偵查與審理過程中的說法多次改變。他最初否認持有天堂鳥標本，稱自己是用孔雀或其他動物標本交換家具；之後又改口表示店內曾展示過天堂鳥，但沒有拿去交易。直到庭上出現LINE對話紀錄，顯示雙方曾討論「拿天堂鳥過來」，陳男才改稱確實帶過天堂鳥，但仍堅稱交易未完成。

法官調查，案發當天下午3時許，蘇姓店長曾透過LINE傳訊詢問「今天有空幫我拿天堂鳥來嗎」，陳男回覆「好啊」、「晚點送過去」。當晚9時許，店內即拍攝到天堂鳥標本照片，時間與對話內容相符。

此外，蘇姓店長在警詢、偵查及法庭上均證稱，天堂鳥標本確實是被告拿來交換骨董家具，證詞前後一致，也沒有與被告有任何糾紛或仇怨。法官認為，相關證詞與通訊紀錄、照片時間均能相互印證，被告說法反覆，顯屬卸責之詞，難以採信。

合議庭指出，依野生動物保育法規定，未經主管機關同意不得買賣保育類野生動物或其產製品，而法律所稱「買賣」不限金錢交易，以物易物同樣屬於買賣行為。

法院審酌，被告明知天堂鳥為保育類野生動物仍進行交易，助長非法市場流通，且過去曾因違反野生動物保育法案件獲緩起訴，仍未警惕，犯後又否認犯行，態度不佳，因此判處有期徒刑1年。

另外，查扣的天堂鳥標本依法宣告沒收；被告透過交易取得的骨董家具則認定為犯罪所得，若無法沒收，須追徵價額1萬元。

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

