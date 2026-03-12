　
社會 社會焦點 保障人權

台鐵撞休旅車案外案！　爆是「自己人翹班闖平交道」還逃逸

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗縣通霄鎮11日晚間7點08分發生火車碰撞事故，一輛休旅車行經新埔站與通霄站之間東正線、秋茂園平交道（K155+517）處時，疑似違規闖越平交道，遭7501次貨物列車撞擊。起初外界以為是單純事故，但網傳休旅車駕駛是台鐵內部員工，疑似翹班期間肇事，還棄車逃逸神隱，引發熱議。

▲▼轎車闖平交道遭列車猛撞（圖／記者楊永盛翻攝）

▲白色休旅車遭列車衝撞後側翻（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

遭爆料早退肇事　退勤紀錄誰簽的？

臉書粉專「三鐵事故通報平台」發文爆料，開車撞火車的是台鐵自己人，還被查出辦公室的退勤紀錄寫晚間7點30分，結果人卻早退，晚間7點08分在平交道發生事故，等於在值勤時間擅離職守，若人早已離開，退勤紀錄又是誰簽的？

「三鐵事故通報平台」表示，更誇張的是，肇事者是台鐵新埔站的「長官」，肇事後失聯5小時，現場也找不到人，「可能知道自己闖一條大的賠不起還要背上官司跑掉了。」

▲▼轎車闖平交道遭列車猛撞（圖／記者楊永盛翻攝）

傳肇事者棄車逃逸　網疑酒駕在等酒退

粉專轉發批評指出，有些人真的不配談「專業」，闖越平交道遭撞擊的不是一般路人，而是明明熟悉鐵路運作、理應更清楚安全規範的人。如今這種情況不只是紀律問題，更是對職業誠信的踐踏。出了事故還棄車離開，讓基層同仁在寒風中收拾善後。

許多網友紛紛留言，「原來是自己人」、「不是喝了在躲等酒退判比較輕，就是吸了」、「太扯啦，撞自己公司車，這樣要怎麼賠」、「早退+肇事逃逸，有夠扯」、「新埔的...副....長」、「棄車逃逸，搞不好還酒駕，不敢出面」、「聽說是副ㄓㄓ」、「看來有人要起飛啦」。

在 Threads 查看

R200柴電機車首次撞擊事故　鐵道迷關注

另一個值得關注的是，這次事故的火車頭，是歐洲知名的R200型柴油電力機車，由瑞士鐵路公司生產，不僅配備2700匹馬力的5期環保引擎，而且空污排放也優於環保署現行標準，2023年才運抵台灣，並在2024年6月於花蓮車站舉行新車首航見面會。

由於R200多數配屬在花蓮機務段，西部的鐵道迷較難親眼一睹風采，如今R200型柴電機車因首次撞擊事故登上新聞版面，而且肇事者還是「自己人」，案外案引發熱議。

03/09 全台詐欺最新數據

