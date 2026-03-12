伊朗威脅攻擊荷莫茲海峽：準備長期消耗戰　將摧毀全球經濟

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）11日警告，準備與美國和以色列展開長期消耗戰，並聲稱衝突可能「摧毀」全球經濟。隨著荷莫茲海峽安全局勢持續惡化，全球能源市場與航運風險也進一步升高。

伊朗嗆摧毀全球經濟

法新社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令顧問法達威（Ali Fadavi）在國家電視台受訪時表示，美國與以色列「必須考慮他們將陷入長期消耗戰的可能性」，並警告這場衝突將「摧毀美國與全球經濟」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊同時宣稱，已攻擊2艘進入荷莫茲海峽的外國船隻，包括懸掛賴比瑞亞國旗的貨櫃船「Express Rome號」與泰國散裝船「Mayuree Naree號」。伊朗方面表示，這些船隻是在「無視警告」的情況下進入該海域，因此遭到攻擊。

川普承諾對航行荷莫茲海峽提供安全保障

荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸航道之一，全球約20％的原油與液化天然氣運輸需經過此處。自美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動大規模空襲以來，原油與天然氣價格持續飆升，市場高度關注海峽航運安全。

對於航運安全問題，美國總統川普在白宮被媒體問及如何確保荷莫茲海峽安全時表示，「我認為你們將會看到極大的安全保障，而且很快就會實現。」

川普在接受美國媒體Axios訪問時也指出，與伊朗的戰爭「很快」就會結束。他表示，美軍目前「幾乎沒剩什麼可以攻擊的目標了」，暗示軍事行動可能接近尾聲。