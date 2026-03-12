　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

FBI憂伊朗攻擊加州　川普不擔心

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國與以色列於2月底聯手對伊朗發動軍事行動，德黑蘭隨後展開報復反擊，導致波斯灣局勢陷入戰火。根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導指出，聯邦調查局（FBI）早在2月就曾發出正式警告，內容提及伊朗可能利用無人機對美國西岸發動攻擊。

美國總統川普（Donald Trump）今日被媒體問及，是否擔心伊朗會將報復行動擴大，甚至策動對美國本土的攻擊。對此，川普表現得相當泰然自若，並直接向媒體表示，他本人對於伊朗可能在背後策動的本土襲擊計畫，目前並不感到擔憂。

FBI掌握情資稱美西岸面臨威脅
不過ABC News隨後披露，聯邦調查局先前確實已向加州警方示警。根據情資顯示，截至2026年2月初為止，伊朗已有打算在遭到美國攻擊時，從船隻上發射無人機對美國本土展開突襲，而相關行動的攻擊目標，特別鎖定在加州境內的特定地點。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

聯邦調查局在當時的警告中補充說明，雖然已經掌握伊朗有發動突襲的意圖，但對於具體的攻擊時間、作戰方式、詳細目標或是可能參與的人員身分，目前尚無更進一步的確切資訊。這份報告顯示出美方情治單位對於國土安全的高度戒備。

路透社求證相關單位尚未獲得回應
路透社（Reuters）針對此項情資向多個單位進行求證。目前包含聯邦調查局、洛杉磯警察局，以及加州州長與洛杉磯市長的發言體系，皆尚未對置評要求做出立即回覆。

03/09 全台詐欺最新數據

伊朗威脅攻擊荷莫茲海峽：準備長期消耗戰　將摧毀全球經濟

美國總統唐納．川普（Donald Trump）今天表示，在國際能源署宣布各國因伊朗衝突準備放油後，美國也會動用部分戰略石油儲備，以壓抑近期急升的國際油價，避免能源市場持續震盪擴大。

