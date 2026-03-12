「獨臂刀王」開泰菜名店欠稅280萬　背景曝光

記者黃翊婷／綜合報導

有「獨臂刀王」之稱的郭姓主廚先前在台北市經營泰式餐廳，打出知名度，沒想到他近期被發現欠稅、積欠罰鍰，共計286萬多元（已繳6萬）。行政執行署桃園分署已在10日向桃園地院聲請管收，並獲得法官裁定准許。

▲郭男因欠稅未繳遭管收。（圖／取自桃園分署網站）

「獨臂刀王」來台征服饕客

據了解，郭男原本在台北市松山區經營一間泰式餐廳，開業多年靠著提供平價的單點菜色、千元有找吃到飽方案，成為不少消費者心目中的愛店，後來因人力食材成本增加、租約到期等因素，台北店於2024年9月宣布歇業。

郭男過去上過不少媒體採訪節目，據悉，他出生於泰國北部的美斯樂，十多歲時隨著父母來到台灣，因左手天生缺陷，他一度感到很自卑，但後來他在親戚開設的餐廳當學徒，努力練習刀工，最終成為一名總鋪師，甚至被外界稱為「獨臂刀王」。

郭姓主廚被查出欠稅

然而，桃園分署表示，經查，郭男2014年10月至2019年8月在在桃園市中壢區開設泰式料理餐廳，卻積欠多筆營業稅、營利事業所得稅，共計286萬元（已繳6萬），後來他拓展生意在北市松山區開餐廳，2019年至2024年間累積銷貨金額高達1億526餘萬元。

桃園分署指出，郭男在2014年至2019年間多次從帳戶提領現金，或利用妻子保管餐廳營收現金等方式，隱匿處分財產，2019年之後陸續收到移送機關寄發的補稅稅單，他卻完全不使用銀行帳戶，意圖製造無收入的表象。

由於郭男不願意交代餐廳營業額流向，也沒有提出具體清償計畫。行政執行官認為，郭男的情況符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、及「隱匿或處分情事」之管收事由，所以在10日向桃園地院聲請管收，並當庭獲得法官裁准。