探8℃！　挑戰強烈冷氣團

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天各地晴時多雲，北舒適、南微熱；今晚至周五乾冷空氣南下，轉晴冷，因輻射冷卻加成，有再觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，本島平地的最低氣溫亦將降至8度左右，應注意保暖。

今晚周五晨探8度

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，周六、周日持續受大陸高壓影響，各地晴朗乾燥，冷空氣減弱，白天北舒適，中南微熱，早晚氣溫仍低，局部地區仍有10度左右的平地最低氣溫低溫，日夜溫差大。



吳德榮說，下周一至下周四受高壓南側偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，白天舒適，漸轉微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增，偶有局部零星飄雨的機率。

下周氣溫逐日緩升

吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，下周五或下周六才有下一波變化，無論時間或影響程度，各國模式不一致，且持續調整中，需再觀察。

吳德榮指出，至於輕度颱風「鸚鵡」，各國預報機構今晨2時皆預測其將迅速減弱為熱帶低壓，中央氣象署在今晚，日本氣象廳在今午，美軍警報中心則從不認為它有達輕颱強度，看法不一樣，但也很常發生並不奇怪。