剩7℃！　強冷空氣又來了

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳聖宇提醒，冷平流最強將落在今天一整天到周五清晨之間，預估今晚到周五清晨，中北部、東北部都市地區低溫10~12度，空曠地區有7~9度低溫發生機會。

吳聖宇在臉書說，今天短波槽由北往南經過台灣上空，並繼續往東南方向擺動，槽線往南擺動的幅度相當大，風向偏北，空氣持續乾燥；底層東北季風明顯增強，帶動較強冷平流南下，迎風面地區雲量較多，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地方為晴到多雲天氣。

冷平流今到周五晨最強

吳聖宇表示，溫度場預報顯示，700hpa的0度等溫線將在今天清晨抵達北台灣上空，要到周五清晨才逐漸往東離開，850hpa的0度等溫線則是將在今晚來到北台灣上空，同樣要到周五清晨後逐漸往東離開；由溫度場的預報來看，冷平流最強將落在今一整天到周五清晨之間。

吳聖宇指出，預估今天北部、東北部白天高溫17~19度，中部及花東地區21~24度，南部仍有26~28度；夜晚到周五清晨中北部、東北部都市地區低溫10~12度，空曠地區有7~9度發生機會，南部、花東都市地區13~15度，空曠地區有10~12度發生機會，日夜溫差相當明顯，並要特別注意輻射冷卻低溫出現的情況。

吳聖宇分析，周五中層以上為短波槽後、高壓脊前顯著偏北風區域，空氣甚為乾燥，各地為晴到多雲天氣；底層東北季風仍強，雖然溫度場預報顯示中低層（700、850hpa）的0度等溫線已經逐漸離開，冷平流較為減弱，但冷空氣仍然持續影響。

吳聖宇提到，周五北部、東北部白天高溫僅16~18度，中部及花東20~23度，南部仍有22~25度；夜晚到周六清晨，中北部、東北部都市地區低溫11~14度，空曠地區仍有10度或以下發生機會，南部及花東都市地區14~16度，空曠地區有11~13度或以下發生機會，持續要注意輻射冷卻低溫，以及日夜溫差較大的情況。

周六白天起溫度回升

吳聖宇說，周末期間中層以上為高壓脊逐漸東移通過的過程，空氣乾燥，大氣狀態較穩定，底層東北季風隨著地面冷高壓中心出海東移而逐漸減弱，風向也漸轉偏東風，迎風面東半部雲量較多，偶有零星降雨機會，西半部為晴到多雲天氣。

吳聖宇表示，周六白天起溫度回升，北部、東北部白天高溫21~23度，中部及花東23~25度，南部24~27度；夜晚到周日清晨，中北部、東北部都市地區低溫13~15度，空曠地區仍有機會出現10~12度，南部及花東都市地區15~17度，空曠地區仍有機會出現13~15度。

吳聖宇指出，周日白天溫度更為回升，北部、東北部高溫可到23~25度，中部及花東24~27度，南部可到26~28度或以上；夜晚到下周一清晨，中北部、東北部都市地區低溫14~17度，空曠地區仍可能出現12度或以下，南部及花東都市地區17~19度，空曠地區仍可能出現15度或以下。

下周鋒面影響

吳聖宇分析，下周一至下周三中層高壓脊逐漸東移並且減弱，台灣附近中層以上逐漸轉為西到西南西風，但空氣仍持續偏乾；底層則是高壓東移變性後，高壓迴流帶來的偏東到東南風，迎風面東半部有局部短暫陣雨，西半部維持晴到多雲天氣型態。

吳聖宇提到，下一波鋒面影響台灣預估要等到下周四才會抵達，溫度方面維持白天溫暖、夜晚清晨較涼、日夜溫差大的情況，持續留意輻射冷卻造成的局部低溫。