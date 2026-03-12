罕見案例！英女天生沒有陰道　40歲成功產下健康男嬰

▲英女成功自然懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者張靖榕／綜合報導

英國一名女性的經歷成為極為罕見的醫學案例，她因先天子宮頸與陰道發育不全，導致沒有陰道，也無法排出經血。她在接受陰道與相關結構重建手術後，曾多次嘗試人工受孕未果，結果竟然在40歲時自然懷孕產子，這起罕見的案例引起醫界關注。

天生缺乏子宮頸與陰道

《Live Science》報導，這名英國女孩在16歲時因骨盆疼痛就醫。她的疼痛模式與月經週期相符，但一直沒有出現初經，因此被轉介至兒童與青少女婦科門診，醫師以「無月經症」作為診斷方向。

醫療團隊為她安排骨盆腔超音波與核磁共振（MRI）檢查，結果顯示她雖然有子宮，但缺乏子宮頸與陰道。後續再透過腹腔鏡檢查確認，她的卵巢與輸卵管健康正常，也沒有子宮內膜異位的跡象。

醫師最終診斷她為「子宮頸發育不全」，也就是先天完全缺乏子宮頸。這屬於罕見的「子宮頸閉鎖」情況之一，推估發生率約為每8萬至10萬名新生兒中有1例，且常伴隨陰道發育不全。

手術重建陰道

治療初期，醫師讓她持續服用口服避孕藥以抑制月經，避免經血累積。之後醫療團隊與她及家人討論多種手術方案，包括切除子宮，但最後決定保留生育能力，為她進行陰道重建手術，並在新建陰道與子宮之間建立類似子宮頸開口的結構。手術完成後，她改為週期性服用避孕藥，使身體恢復每月出血。術後1個月，她首次出現月經。

多次嘗試懷孕、人工受孕都失敗

2010年、也就是她28歲時，她停止服用避孕藥並與伴侶嘗試懷孕。1年後仍未成功，於是求助生殖醫學專家。檢查顯示，她的卵子數量低於同齡平均值，MRI也發現子宮內有少量經血堆積，醫師推測可能是陰道上部疤痕組織造成阻塞。

醫師隨後為她進行處置，並嘗試3次子宮內人工授精，但都沒有成功。之後改採試管嬰兒（IVF），將卵子與伴侶精子在體外受精形成胚胎，再植入子宮，但歷經3輪療程仍告失敗，夫妻最終也因經濟因素停止治療。

40歲迎來人生奇蹟

最後一次試管療程8年後，這名女性在2022年竟成功自然懷孕，並在40歲生日當天透過選擇性剖腹產平安生下一名健康男嬰。

醫界指出，此案例之所以特別，在於接受子宮頸與陰道重建手術後能自然受孕的情況相當少見。過去統計顯示，在121名接受類似手術的患者中，只有6人曾自然懷孕。