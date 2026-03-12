今晨9℃「入夜急凍更冷」　2波最低溫

▲今日白天冷空氣再南下。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的9度。氣象署預報員張承傳表示，白天起冷氣團南下，有機會達到強烈冷氣團，天黑後溫度快速往下降，預估周五清晨、周六清晨是較低溫時間。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨輻射冷卻影響，西半部低溫12-15度，其他地區17-18度，竹苗有局部10度；水氣偏少，花蓮、台東、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、東北部、新竹以北山區有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周五晨、周六晨最低溫

張承傳說，白天起冷氣團南下，有機會達到強烈冷氣團，北部、東北部高溫18-19度，中部、花東22-24度，南部27-29度；天黑後溫度快速往下降，周五清晨低溫有機會比今低1、2度。

張承傳提到，周五冷氣團影響，白天高溫比今略降1、2度，南部降比較多，來到24、25度，基隆北海岸、恆春半島有零星短暫雨；周六清晨輻射冷卻影響，部分地區有機會比周五晨低1、2度。他提醒，周五清晨、周六清晨是較低溫時間，周五低溫比較大範圍，周六比較小範圍。

張承傳表示，周六白天起冷氣團減弱，北部、東半部高溫回到23、24度，中南部25、26度；周日到下周三各地低溫慢慢回升到15-17度，北部、東半部高溫25度，中南部27-28度，水氣偏少，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。