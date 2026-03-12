　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台女童在澀谷被撞！澳洲最壯男人親赴現場實測　結局讓他嘆很失望

在 Threads 查看

記者趙蔡州／綜合報導

台灣一名女童日前在東京澀谷街頭拍照時，遭一名藍衣女子惡意衝撞跌出鏡頭，影片曝光後引發多國網友討論。澳洲最強壯男子、知名大力士威廉斯（Eddie Williams）近日就親自前往女童被衝撞的地點實測，卻完全沒有人敢撞他，讓他忍不住感嘆「看來只有小個子的人會被選上」。

威廉斯在Threads貼出他在澀谷街頭親身測驗的影片，影片中前幾秒是女童在斑馬線上被人撞飛的畫面，後半段則是他站在人行道上看著鏡頭，其他路人紛紛往他的兩側閃避的場景，讓他忍不住感嘆，「很失望，原本想親自體驗一下（撞人族），看來只有個子較小的人會被選上。」

▲▼見台灣女童被撞飛！「澳洲最壯男人」現身日本澀谷體驗結果曝光。（圖／翻攝自threads）

▲▼見台灣女童被撞飛！「澳洲最壯男人」現身日本澀谷體驗結果曝光。（圖／翻攝自threads）

影片分享短短1天，就吸引了56萬人次觀看，並吸引了許多台灣網友留言，「是的，我身高180公分，在日本從來沒有被撞過，那些人渣只會挑女性或兒童弱勢攻擊」、「恐懼來自火力不足」、「這沒幾個人敢撞吧」、「這就是為什麼國防的軍購很重要」。

台灣女童在日本遭「撞人族」衝撞的事件發生後，曾有一名自稱當事人的網友在社群平台自首，但無法確定這位網友是否就是撞人的藍衣女子，甚至有日本網友質疑，這位網友只是來蹭流量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大規模
Google正式宣布！砸1兆收購「Wiz」
13周大出血「她躺到生」！孩多1根手指…母告白醫淚崩
10縣市再探「10℃低溫」8級強風齊發　氣象署警告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台女童在澀谷被撞！澳洲最壯男人親赴現場實測　結局讓他嘆很失望

伊朗快沒目標可以打了　川普：戰爭將很快結束

川普放話戰爭很快結束　「伊朗幾乎沒有目標可以攻擊了」

「霸權強敵」美國若提前出局　日媒曝：日本隊將付4大代價

快訊／IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大規模　因應中東衝擊

伊朗在荷莫茲海峽襲擊2商船　開嗆：準備迎接油價飆到每桶200美元

油價狂飆！IEA傳釋「史上最大石油儲備」　全球緊盯荷莫茲海峽

伊朗官媒曝「新目標名單」　Google、微軟、輝達慘遭納入攻擊範圍

美P-8A海神巡邏機飛越台灣海峽　美軍證實：展現對印太的承諾

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊鎖定美軍　發射6枚飛彈

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

台女童在澀谷被撞！澳洲最壯男人親赴現場實測　結局讓他嘆很失望

伊朗快沒目標可以打了　川普：戰爭將很快結束

川普放話戰爭很快結束　「伊朗幾乎沒有目標可以攻擊了」

「霸權強敵」美國若提前出局　日媒曝：日本隊將付4大代價

快訊／IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大規模　因應中東衝擊

伊朗在荷莫茲海峽襲擊2商船　開嗆：準備迎接油價飆到每桶200美元

油價狂飆！IEA傳釋「史上最大石油儲備」　全球緊盯荷莫茲海峽

伊朗官媒曝「新目標名單」　Google、微軟、輝達慘遭納入攻擊範圍

美P-8A海神巡邏機飛越台灣海峽　美軍證實：展現對印太的承諾

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊鎖定美軍　發射6枚飛彈

台女童在澀谷被撞！澳洲最壯男人親赴現場實測　結局讓他嘆很失望

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰：已連看3晚

盜版A片網站「MissAV」遭新北市政府封鎖！大批網友一搜崩潰了

細肩帶辣妹買百隻金魚「放生」全倒碧潭　拍照喊：7次幫媽祈福

伊朗快沒目標可以打了　川普：戰爭將很快結束

白宮用《遊戲王》片段宣傳美軍行動...官方秒澄清「未授權」

6個方法教你戒掉消極心態　把心態從「輸贏」改成「學習」

嘉里大榮屏東場站7月啟用、擬收購嘉里國際物流　去年EPS1.97元

春日香氛報到！SABON白茶春光限定、Diptyque爵夢淡香水同步登場

川普放話戰爭很快結束　「伊朗幾乎沒有目標可以攻擊了」

【惡火奪命】台南永康鐵皮屋火警　延燒8戶...夫妻受困不幸雙亡

國際熱門新聞

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

伊朗曝新目標名單：Google、微軟慘遭納入

伊朗開嗆：準備迎接油價每桶200美元

川普：戰爭將很快結束

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

川普：伊朗沒剩目標可攻擊了

IEA傳釋「史上最大石油儲備」全球緊盯

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

川普么兒、金主愛「結婚照」迷因瘋傳

美P-8A海神巡邏機飛越台灣海峽

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

大阪市中心「巨大鋼管」衝出地面！畫面曝

更多熱門

相關新聞

台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥　賴政府恐得不償失付出代價

台日「棒球外交」葫蘆裡賣什麼藥　賴政府恐得不償失付出代價

世界棒球經典賽(WBC) C組賽事在日本東京巨蛋開打，國人心繫中華隊出賽戰況，民進黨籍立委更放下議事奔赴東京觀賽，似乎萬事莫如球賽急，行政院長卓榮泰7日更「自費」專機飛到日本，成為中華對戰捷克滿場熱情球迷中的神秘嘉賓。

趙少康質疑：高市早苗因避見卓榮泰不開球

趙少康質疑：高市早苗因避見卓榮泰不開球

質疑卓榮泰花百萬包機就為看一場球？　陳佩琪：北檢不用羈押嗎？

質疑卓榮泰花百萬包機就為看一場球？　陳佩琪：北檢不用羈押嗎？

卓榮泰私人包機松指部起飛惹議　20年機師揭規定「非公務不能用」

卓榮泰私人包機松指部起飛惹議　20年機師揭規定「非公務不能用」

陸學者揭日「南向」軍事佈局野心

陸學者揭日「南向」軍事佈局野心

關鍵字：

澀谷撞人族威廉斯日本

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

伊朗曝新目標名單：Google、微軟慘遭納入

伊朗開嗆：準備迎接油價每桶200美元

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

Google砸1兆正式收購Wiz

13周大出血「她躺到生」！孩子多1根手指…母告白醫淚崩

幸運兒消費649元中千萬！獎金打算買台積電

1款餅乾「好吃到買整盒」　網推：好吃100萬倍

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面