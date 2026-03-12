台女童在澀谷被撞！澳洲最壯男人親赴現場實測　結局讓他嘆很失望

記者趙蔡州／綜合報導

台灣一名女童日前在東京澀谷街頭拍照時，遭一名藍衣女子惡意衝撞跌出鏡頭，影片曝光後引發多國網友討論。澳洲最強壯男子、知名大力士威廉斯（Eddie Williams）近日就親自前往女童被衝撞的地點實測，卻完全沒有人敢撞他，讓他忍不住感嘆「看來只有小個子的人會被選上」。

威廉斯在Threads貼出他在澀谷街頭親身測驗的影片，影片中前幾秒是女童在斑馬線上被人撞飛的畫面，後半段則是他站在人行道上看著鏡頭，其他路人紛紛往他的兩側閃避的場景，讓他忍不住感嘆，「很失望，原本想親自體驗一下（撞人族），看來只有個子較小的人會被選上。」

▲▼見台灣女童被撞飛！「澳洲最壯男人」現身日本澀谷體驗結果曝光。（圖／翻攝自threads）

影片分享短短1天，就吸引了56萬人次觀看，並吸引了許多台灣網友留言，「是的，我身高180公分，在日本從來沒有被撞過，那些人渣只會挑女性或兒童弱勢攻擊」、「恐懼來自火力不足」、「這沒幾個人敢撞吧」、「這就是為什麼國防的軍購很重要」。

台灣女童在日本遭「撞人族」衝撞的事件發生後，曾有一名自稱當事人的網友在社群平台自首，但無法確定這位網友是否就是撞人的藍衣女子，甚至有日本網友質疑，這位網友只是來蹭流量。