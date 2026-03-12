　
國際

伊朗快沒目標可以打了　川普：戰爭將很快結束

川普（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國聯合以色列襲擊伊朗後，中東局勢持續惡化至今。不過，美國總統川普11日表示，美國與伊朗的戰爭將在短時間內結束，原因是伊朗已幾乎沒有可供攻擊的目標，他說，「只要我想結束（戰爭），它就會結束」。

綜合外媒報導，川普11日接受媒體訪問時透露，對伊朗戰事行動進度遠超原定計畫，造成的破壞也超過原先預計6週才能達到的程度，由於幾乎已經沒有目標可以供攻擊，只剩下一些零星的小目標，「只要我想結束（戰爭），它就會結束」。

雖然川普對於「停戰」相當樂觀，美國與以色列官員卻透露，兩國內部仍未接獲明確的停戰時程指示。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）11日也說，針對伊朗的戰爭「沒有時間限制」，直到達成所有軍事目標並取得決定性勝利為止。

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大規模
Google正式宣布！砸1兆收購「Wiz」
13周大出血「她躺到生」！孩多1根手指…母告白醫淚崩
10縣市再探「10℃低溫」8級強風齊發　氣象署警告

