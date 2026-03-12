伊朗快沒目標可以打了　川普：戰爭將很快結束

▲美國總統川普。（圖／路透）
記者趙蔡州／綜合報導
美國聯合以色列襲擊伊朗後，中東局勢持續惡化至今。不過，美國總統川普11日表示，美國與伊朗的戰爭將在短時間內結束，原因是伊朗已幾乎沒有可供攻擊的目標，他說，「只要我想結束（戰爭），它就會結束」。
綜合外媒報導，川普11日接受媒體訪問時透露，對伊朗戰事行動進度遠超原定計畫，造成的破壞也超過原先預計6週才能達到的程度，由於幾乎已經沒有目標可以供攻擊，只剩下一些零星的小目標，「只要我想結束（戰爭），它就會結束」。
雖然川普對於「停戰」相當樂觀，美國與以色列官員卻透露，兩國內部仍未接獲明確的停戰時程指示。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）11日也說，針對伊朗的戰爭「沒有時間限制」，直到達成所有軍事目標並取得決定性勝利為止。
.@POTUS on Iran: "We're doing something that nobody ever thought was possible to do. Our military is the best, it's the most powerful in the world, and they're hitting them very hard. This is 47 years of abuse — and killing lots of people." pic.twitter.com/mSeGt60COm— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2026
