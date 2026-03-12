　
盜版A片網站「MissAV」遭新北市政府封鎖！大批網友一搜崩潰了

▲▼MissAV被新北市政府封鎖。（圖／翻攝臉書／雲爸的3C學園）

▲MissAV被新北市政府封鎖。（圖／翻攝臉書／雲爸的3C學園）

記者柯振中／綜合報導

知名成人盜版網站「MissAV」近年在網路上流量極高，不少台灣網友都習慣透過該平台觀看成人影片。不過11日中午起，許多網友發現網站突然無法正常開啟，畫面顯示「此網域已遭新北市政府封鎖」，消息曝光後迅速在各大社群與論壇發酵，不少網友直呼錯愕，也有人調侃「台灣也要翻牆了」。

網站突遭封鎖　理由為違反性侵防治法

根據網站顯示的公告內容，MissAV網域因涉嫌違反《性侵害犯罪防治法》，經新北市政府以公文命令電信業者封鎖。畫面同時指出，若對封鎖行為有疑義，可透過官方電子郵件與新北市政府聯繫。

不少網友是在11日嘗試登入網站時，突然看到封鎖畫面，相關截圖隨即在網路上流傳，引發大量討論。有PTT鄉民就分享，本想上廁所滑手機，卻發現網站無法開啟，讓不少「老司機」當場傻眼。

▼MissAV被新北市政府封鎖。（圖／翻攝畫面）

▲▼MissAV被新北市政府封鎖。（圖／翻攝臉書／雲爸的3C學園）

電信僅封部分網域　改DNS仍可連線

3C網紅「雲爸的3C學園」表示，這次封鎖主要是透過DNS解析阻擋與網域導向方式進行，目前電信業者僅封鎖「missav.com」與「missav.ws」兩個網域，因此仍有其他網域可以進入網站。

「雲爸的3C學園」指出，如果改用Google或Cloudflare等DNS服務，或改用其他未被封鎖的網域，仍然可以正常瀏覽，顯示目前的封鎖措施並非全面阻斷。

網友反應兩極　有人批管太寬也有人支持

事件曝光後，大批網友湧入社群平台討論，有人批評政府「管太多」，也有人質疑與其封鎖成人網站，不如優先打擊詐騙網站。不過也有另一派網友認為，盜版平台本來就不應存在，支持政府採取行動。

部分網友指出，日本AV產業近年深受盜版問題困擾，過去也曾有AV女優公開指控MissAV盜用影片，並透過法律手段打擊盜版，因此對於政府封鎖相關網站的做法表示理解。

盜版爭議頻傳　曾與AV女優槓上

事實上，MissAV過去就曾因盜版問題引發爭議，日本AV女優石川澪曾公開點名該網站非法上傳影片，當時網站一度關閉，甚至出現聲稱將透過法律程序處理的頁面。

不過網站隨後又重新運作，甚至一度以石川澪影片「免廣告」作為宣傳，引發本人強烈不滿並公開批評。如今網站再度因封鎖事件成為話題，也讓盜版成人影片問題再次引發關注。

03/09 全台詐欺最新數據

讀者迴響

