　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「橘色惡魔」獻唱311復興歌曲　團員落淚：永不忘記今天

▲▼「橘色惡魔」在311大地震15周年，於台北表演藝術中心大劇院演出。（圖／文化總會）

▲「橘色惡魔」121期在311大地震15周年，來台舉行音樂會，團員們在演出後感動落淚。（圖／文化總會）

記者林育綾／台北報導

「橘色惡魔」音樂會今（11）日晚間在台北表演藝術中心大劇院演出，26名成員帶來17首歌曲，還有全新練習的彩旗舞。成員們更特別獻唱311東日本大地震復興歌曲〈花は咲く〉，向台灣傳遞感謝之情，希望透過音樂延續台日彼此相挺的情誼，還有團員在演出後感動落淚，直言「永遠不會忘記這次的經驗與回憶」。

▲▼「橘色惡魔」在311大地震15周年，於台北表演藝術中心大劇院演出。（圖／文化總會）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「橘色惡魔」121期校友樂團來台舉行「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」音樂會。（圖／文化總會）

「橘色惡魔」121期校友樂團來台舉行「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」音樂會，由玉山銀行、文化總會共同主辦，文總表示，今天正好是311東日本大地震15周年，當年台灣伸出的援助，成為台日互助的重要象徵，多年來台日「海島厝邊」的情誼從未間斷，並在一次次交流與演出中持續累積。

▲▼「橘色惡魔」在311大地震15周年，於台北表演藝術中心大劇院演出。（圖／文化總會）

▲「橘色惡魔」121期成員們在2022年首次來台，事隔多年仍心懷感激。（圖／文化總會）

2022年是121期成員們首次受邀來台演出，建立起台灣與橘色惡魔的友誼，也成為台日文化交流的重要象徵。即便事隔多年，成員們仍心懷感激，為了感謝台灣當年熱情邀約，在他們的高中生涯中創造難忘的回憶，121期成員們去年從校園畢業後，首度以校友身份集結來台。

從節目內容到舞步編排，皆由同學們親自籌劃、共同完成，讓音樂會不只是一場演出，更象徵橘色友誼持續閃耀，見證台日之間跨越距離的深厚情誼。

▲▼「橘色惡魔」在311大地震15周年，於台北表演藝術中心大劇院演出。（圖／文化總會）

▲從節目內容到舞步編排，皆由同學們親自籌劃、共同完成。（圖／文化總會）

今晚許多同學們的家長特地從日本飛來台灣，共同見證孩子們的閃耀時刻，成員們也特別準備一段回顧影片，紀錄他們的練習日常、團隊相處的種種，以及來台的點點滴滴，感謝台灣粉絲陪伴他們一路成長。

擔任節目司儀的森本同學表示，「能夠擁有像這樣的音樂會，讓已經各自走上不同道路的我們再次聚在一起表演，並在台灣的大家面前呈現。對我們來說，真的是非常珍貴的機會，我們永遠不會忘記這次的經驗與回憶。」

▲▼「橘色惡魔」在311大地震15周年，於台北表演藝術中心大劇院演出。（圖／文化總會）

▲▼還帶來全新練習的彩旗舞，展現不同舞台魅力。（圖／文化總會）

▲▼「橘色惡魔」在311大地震15周年，於台北表演藝術中心大劇院演出。（圖／文化總會）

公演上半場，121期校友樂團帶來8首經典曲目，首先以極具震撼力的〈Winter Games〉開場，接連帶來經典迪斯可歌曲〈Celebration〉、笠置靜子名曲〈東京ブギウギ〉、電影《福祿雙霸天》主題曲〈I can't turn you loose〉、1980 年代熱門金曲〈I'm still standing〉、爵士經典〈I got rhythm〉、迪士尼電影〈美女と野獣〉、百老匯音樂劇〈You can't stop the beat〉，並與現場觀眾玩起前奏猜歌，現場充滿歡樂的氛圍。

▲▼「橘色惡魔」121期成員們與觀眾合影。（圖／文化總會）

▲「橘色惡魔」121期成員們與觀眾合影。（圖／文化總會）

下半場，成員們首先獻上新練習的彩旗演出，接著演奏麥可傑克森名曲〈Thriller〉、松田聖子的〈青い珊瑚礁〉。還有以北海道民謠「索蘭節」為基礎，加入現代編曲元素的〈Soran Funk〉、經典傳唱〈The Rose〉、311東日本大地震復興歌曲〈花は咲く〉、日本國民偶像團體 AKB48 代表作〈Flying Get〉、世界知名合唱團 Libera 的〈彼方的光〉、橘高校招牌曲目〈Sing Sing Sing〉，最後更以感動人心的〈We Are the World〉作為安可曲，象徵跨國界彼此相挺，延續台日友情。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大規模
Google正式宣布！砸1兆收購「Wiz」
13周大出血「她躺到生」！孩多1根手指…母告白醫淚崩
10縣市再探「10℃低溫」8級強風齊發　氣象署警告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

盜版A片網站「MissAV」遭新北市政府封鎖！大批網友一搜崩潰了

「橘色惡魔」獻唱311復興歌曲　團員落淚：永不忘記今天

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」　照片藏亮點粉絲嗨翻

10縣市再探「10℃低溫」8級強風齊發　氣象署警告：明天風很大！

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

快Tag暈船仔！戀愛腦「4星座」一曖昧就暈爆　摩羯慘淪情緒垃圾桶

益生菌「會被胃酸殺光」？醫師破解迷思：死了還是能守護你

汽車闖平交道遭台鐵列車撞上　新埔=通霄單線行車

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

春分前運勢轉動！3月星象能量爆發　十二生肖迎好運

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

盜版A片網站「MissAV」遭新北市政府封鎖！大批網友一搜崩潰了

「橘色惡魔」獻唱311復興歌曲　團員落淚：永不忘記今天

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」　照片藏亮點粉絲嗨翻

10縣市再探「10℃低溫」8級強風齊發　氣象署警告：明天風很大！

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

快Tag暈船仔！戀愛腦「4星座」一曖昧就暈爆　摩羯慘淪情緒垃圾桶

益生菌「會被胃酸殺光」？醫師破解迷思：死了還是能守護你

汽車闖平交道遭台鐵列車撞上　新埔=通霄單線行車

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

春分前運勢轉動！3月星象能量爆發　十二生肖迎好運

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰：已連看3晚

盜版A片網站「MissAV」遭新北市政府封鎖！大批網友一搜崩潰了

細肩帶辣妹買百隻金魚「放生」全倒碧潭　拍照喊：7次幫媽祈福

伊朗快沒目標可以打了　川普：戰爭將很快結束

白宮用《遊戲王》片段宣傳美軍行動...官方秒澄清「未授權」

6個方法教你戒掉消極心態　把心態從「輸贏」改成「學習」

嘉里大榮屏東場站7月啟用、擬收購嘉里國際物流　去年EPS1.97元

春日香氛報到！SABON白茶春光限定、Diptyque爵夢淡香水同步登場

川普放話戰爭很快結束　「伊朗幾乎沒有目標可以攻擊了」

《單身地獄》宋智雅又翻車！　「男友用Galaxy會很煩」遭網轟

【中華隊返台】陳傑憲機上廣播吐心聲　「成績不完美，但感動會記得」

生活熱門新聞

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

1款餅乾「好吃到買整盒」　網推：好吃100萬倍

費仔賺爛了！打完WBC「火速接代言」

10縣市再探10℃　氣象署：明天風很大

快訊／今彩539頭獎開出2注

「橘色惡魔」獻唱311復興歌曲　團員落淚：永不忘記今天

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

益生菌「會被胃酸殺光」？醫師破解迷思

剩8℃！　明再急凍變天

快Tag暈船仔！戀愛腦「4星座」一曖昧就暈爆

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」

莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚：最強小畫家

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

更多熱門

相關新聞

「橘色惡魔」快閃演出曝心聲：311是絕對不能忘記的一天

「橘色惡魔」快閃演出曝心聲：311是絕對不能忘記的一天

日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」121期校友樂團今（11）日上午於圓山大飯店快閃演出，吸引大批粉絲卡位。適逢311東日本大地震15周年，團隊也表示，希望透過音樂向台灣表達感謝，今晚將在台北表演藝術中心舉辦「オレンジの絆——橘色友誼・台日有情」音樂會，以音樂延續台日情誼。

「橘色惡魔」121期校友樂團3月訪台！　3場演出時間、地點看這裡

「橘色惡魔」121期校友樂團3月訪台！　3場演出時間、地點看這裡

「橘色惡魔」311來台演出　用音樂回應台日友情

「橘色惡魔」311來台演出　用音樂回應台日友情

NSO登大阪交響音樂廳　日本議員、橘色惡魔都到場

NSO登大阪交響音樂廳　日本議員、橘色惡魔都到場

吃芒果心願達成！橘色惡魔暖喊：想再去台灣

吃芒果心願達成！橘色惡魔暖喊：想再去台灣

關鍵字：

橘色惡魔京都橘高校吹奏樂部

讀者迴響

熱門新聞

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

伊朗曝新目標名單：Google、微軟慘遭納入

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

伊朗開嗆：準備迎接油價每桶200美元

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

13周大出血「她躺到生」！孩子多1根手指…母告白醫淚崩

Google砸1兆正式收購Wiz

1款餅乾「好吃到買整盒」　網推：好吃100萬倍

幸運兒消費649元中千萬！獎金打算買台積電

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面