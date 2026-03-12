「橘色惡魔」獻唱311復興歌曲　團員落淚：永不忘記今天

▲「橘色惡魔」121期在311大地震15周年，來台舉行音樂會，團員們在演出後感動落淚。（圖／文化總會）

記者林育綾／台北報導

「橘色惡魔」音樂會今（11）日晚間在台北表演藝術中心大劇院演出，26名成員帶來17首歌曲，還有全新練習的彩旗舞。成員們更特別獻唱311東日本大地震復興歌曲〈花は咲く〉，向台灣傳遞感謝之情，希望透過音樂延續台日彼此相挺的情誼，還有團員在演出後感動落淚，直言「永遠不會忘記這次的經驗與回憶」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「橘色惡魔」121期校友樂團來台舉行「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」音樂會。（圖／文化總會）

「橘色惡魔」121期校友樂團來台舉行「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」音樂會，由玉山銀行、文化總會共同主辦，文總表示，今天正好是311東日本大地震15周年，當年台灣伸出的援助，成為台日互助的重要象徵，多年來台日「海島厝邊」的情誼從未間斷，並在一次次交流與演出中持續累積。

▲「橘色惡魔」121期成員們在2022年首次來台，事隔多年仍心懷感激。（圖／文化總會）

2022年是121期成員們首次受邀來台演出，建立起台灣與橘色惡魔的友誼，也成為台日文化交流的重要象徵。即便事隔多年，成員們仍心懷感激，為了感謝台灣當年熱情邀約，在他們的高中生涯中創造難忘的回憶，121期成員們去年從校園畢業後，首度以校友身份集結來台。

從節目內容到舞步編排，皆由同學們親自籌劃、共同完成，讓音樂會不只是一場演出，更象徵橘色友誼持續閃耀，見證台日之間跨越距離的深厚情誼。

▲從節目內容到舞步編排，皆由同學們親自籌劃、共同完成。（圖／文化總會）

今晚許多同學們的家長特地從日本飛來台灣，共同見證孩子們的閃耀時刻，成員們也特別準備一段回顧影片，紀錄他們的練習日常、團隊相處的種種，以及來台的點點滴滴，感謝台灣粉絲陪伴他們一路成長。

擔任節目司儀的森本同學表示，「能夠擁有像這樣的音樂會，讓已經各自走上不同道路的我們再次聚在一起表演，並在台灣的大家面前呈現。對我們來說，真的是非常珍貴的機會，我們永遠不會忘記這次的經驗與回憶。」

▲▼還帶來全新練習的彩旗舞，展現不同舞台魅力。（圖／文化總會）

公演上半場，121期校友樂團帶來8首經典曲目，首先以極具震撼力的〈Winter Games〉開場，接連帶來經典迪斯可歌曲〈Celebration〉、笠置靜子名曲〈東京ブギウギ〉、電影《福祿雙霸天》主題曲〈I can't turn you loose〉、1980 年代熱門金曲〈I'm still standing〉、爵士經典〈I got rhythm〉、迪士尼電影〈美女と野獣〉、百老匯音樂劇〈You can't stop the beat〉，並與現場觀眾玩起前奏猜歌，現場充滿歡樂的氛圍。

▲「橘色惡魔」121期成員們與觀眾合影。（圖／文化總會）

下半場，成員們首先獻上新練習的彩旗演出，接著演奏麥可傑克森名曲〈Thriller〉、松田聖子的〈青い珊瑚礁〉。還有以北海道民謠「索蘭節」為基礎，加入現代編曲元素的〈Soran Funk〉、經典傳唱〈The Rose〉、311東日本大地震復興歌曲〈花は咲く〉、日本國民偶像團體 AKB48 代表作〈Flying Get〉、世界知名合唱團 Libera 的〈彼方的光〉、橘高校招牌曲目〈Sing Sing Sing〉，最後更以感動人心的〈We Are the World〉作為安可曲，象徵跨國界彼此相挺，延續台日友情。