國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「霸權強敵」美國若提前出局　日媒曝：日本隊將付4大代價

▲經典賽，美國隊交手義大利隊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊6比8敗給義大利隊 。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）B組出現爆冷結果，美國隊以6比8敗給義大利，讓分組晉級情勢瞬間翻轉。日本媒體分析指出，若這支被視為奪冠熱門的美國隊最終止步首輪，表面上似乎讓同樣志在爭冠的日本武士隊少了一個強敵，但實際上，日本隊反而可能為此付出4項慘痛代價。

最大對手提前出局　賽事話題性恐下降

《集英社》報導指出，從短期戰力角度看，美國若無法晉級，確實等於替日本掃除最大障礙。然而經典賽的魅力，往往來自「日本挑戰棒球霸權美國」的戲碼，若美國提前出局，美日大戰的故事線將消失，整體賽事張力與關注度可能下降。

奪冠價值恐被質疑　商業效應也受影響

報導進一步指出，若日本最終奪冠，但美國未能進入淘汰賽，外界對「世界第一」的評價可能受到影響。長期以來，WBC冠軍的象徵意義，很大程度來自於擊敗由大聯盟球星組成的美國隊，缺少美國這個關鍵對手，冠軍的歷史分量難免被稀釋。

▲日本隊鈴木誠也全壘打，送回大谷翔平追回2分。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國隊若提前出局，看似利多日本隊。（圖／記者林敬旻攝）

此外，報導分析，美國隊集結多名大聯盟門面球星，一直是全球轉播、贊助與媒體關注的重要焦點，美國提前出局，後段賽程的國際關注度可能隨之降溫，日本隊在全球舞台上的曝光度也可能受到影響。

對於日本職棒（NPB）球員來說，也意味著少了重要一次試金石的機會。在WBC上可與大聯盟頂級選手正面交手，日本球員能否與世界最高層級抗衡，在抗壓能力等層面，少了一次檢驗自身實力的機會。

因此，在日媒看來，美國隊若首輪出局雖是本屆賽事的大冷門，但對日本而言，真正有價值的勝利仍是擊敗最強對手後奪冠。

03/09 全台詐欺最新數據

