大陸 大陸焦點 特派現場

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死　劇烈頭痛10分鐘...鏡頭前求救

▲女網紅「王炸姐」直播帶貨時頭部劇烈疼痛，不幸離世，享年39歲。（圖／翻攝自微博）

▲女網紅「王炸姐」直播帶貨時頭部劇烈疼痛，最後不幸離世享年39歲。（圖／翻攝自微博）

記者曾羿翔／綜合報導

中國山西一名39歲女網紅「王炸姐」近日深夜在直播帶貨時，突然出現劇烈頭痛症狀，當場在鏡頭前向助理求救並要求撥打120急救電話，但病情急速惡化，短短10多分鐘後不幸身亡。消息曝光後，不少粉絲震驚與不捨。

直播途中求救　急喊助理打120

綜合陸媒報導，王炸姐平時以直播販售女裝為主，擁有固定粉絲群。事發當天她正在進行直播帶貨，期間突然感到身體不適，一度暫時離開鏡頭休息，助理也在旁關心狀況，替她按摩並詢問是否需要喝水。

回到鏡頭仍顯痛苦　不久後倒下

稍作休息後，王炸姐再次回到鏡頭前，但狀況明顯未改善。畫面中可見她不斷摸著後腦勺，神情痛苦。沒過多久，她突然喊出「不行了、不行了」，並大聲呼喊助理「朵朵在不在？快點打120，我要倒下去了」，要求立即叫救護車。

發病到身亡僅十多分鐘　未及送醫

報導指出，她的病情發展極為迅速，當救護車趕到現場時，王炸姐已失去生命跡象，從發病到身亡僅約10多分鐘，未能及時送醫搶救。

▲女網紅「王炸姐」直播帶貨時頭部劇烈疼痛，不幸離世，享年39歲。（圖／翻攝自微博）

▲王炸姐是一名單親媽媽，獨自撫養5歲女兒。（圖／翻攝自微博）

單親媽媽獨養5歲女　長時間直播維生

據了解，王炸姐是一名單親媽媽，獨自撫養5歲女兒。為維持收入，她經常長時間直播甚至熬夜工作，如今突然離世，也讓不少網友感嘆「孩子還那麼小」。

外界猜測疑腦出血　過去曾有類似案例

目前官方尚未公布確切死因，但外界普遍推測可能與腦出血有關。過去也曾發生類似事件，例如中國網紅「雲南阿奎」去年在直播時突然頭痛倒下，送醫後被診斷為腦幹出血，最終仍不幸離世。

03/09 全台詐欺最新數據

王炸姐大陸要聞直播

