民生消費

7-11咖啡限時「買5送5」　超商多項「買1送1」懶人包

▲▼超商周末優惠，7-11咖啡，特大杯咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11特選美式、拿鐵限時「買5送5」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

陪民眾抗漲省荷包，超商近日同步推出多項超殺優惠！7-ELEVEN 迎接白色情人節，祭出CITY CAFE特選美式、拿鐵「買5送5」。全家「5日5好康」連續5天多款商品「買1送1」；萊爾富也推出限時殺促銷，泡麵、飲料、零食與冰品等，多項「買1送1」或特價優惠。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 即日起至3月16日，在APP OPENPOINT「行動隨時取」推出白色情人節優惠，其中CITY CAFE特選美式、特選拿鐵祭出「買5送5」；CITY TEA黃金蕎麥奶茶「買2送2」；CITY CAFE風味系列指定冰飲「買5送2」；CITY TEA冰淇淋紅茶「買5送2」等。

同步推出「告白神器組合」優惠，「CITY CAFE大杯美式4杯＋金莎5粒裝」優惠價230元。「CITY CAFE大杯拿鐵4杯＋金莎5粒裝」優惠價260元。「CITY CAFE大杯美式4杯＋健達繽紛樂White（白）優惠價200元」、「CITY CAFE大杯拿鐵4杯＋健達繽紛樂White（白）」優惠價230元。

●7-ELEVEN 白色情人節優惠（即日起至3月16日）

・CITY CAFE 特選美式，買5送5（每日限量2萬組），兌換至6月30日。
・CITY CAFE 特選拿鐵，買5送5（每日限量2萬組），兌換至6月30日。
・CITY TEA 黃金蕎麥奶茶，買2送2（限量1萬組），兌換至4月30日。
・CITY CAFE 風味系列指定冰飲，任選買5送2（限量3萬組），兌換至6月30日。
・CITY TEA 冰淇淋紅茶，買5送2（限量5,000組），兌換至6月30日。
・CITY PRIMA 中杯冰精品香厚椰拿鐵、精品冰燕麥拿鐵，任選買5送2（限量3萬組），兌換至6月30日。

▼7-ELEVEN 白色情人節咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●CITY CAFE「告白神器組合」

・CITY CAFE 大杯美式4杯＋金莎5粒裝2件，優惠價230元（限量7,500組）。
・CITY CAFE 大杯拿鐵4杯＋金莎5粒裝2件，優惠價260元（限量7,500組）。
・CITY CAFE 大杯美式4杯＋健達繽紛樂White（白）2件，優惠價200元（限量5,000組）。
・CITY CAFE 大杯拿鐵4杯＋健達繽紛樂White（白）2件，優惠價230元（限量5,000組）。

▼7-11告白神器組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家「康康5」升級，3月13日至3月17日推出「5日5好康」活動，多項商品「買1送1」優惠，包括：UCC無糖咖啡185g、雪碧Zero 600ml、W.A! COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、翠果子超大葡萄乾與農心爽口海鮮味烏龍麵等商品。

此外，FamiCollection黃金蕎麥茶推出「加10元多1件」優惠；Let’s Café特大杯美式、特大杯拿鐵「任選2杯95元」；Let’s Tea大杯仙女醇奶茶「任選2杯65元」；Fami!ce霜淇淋「任選2支55元」。

●全家「5日5好康」優惠：

・UCC無糖咖啡185g，買1送1。
・雪碧Zero 600ml，買1送1。
・W.A! COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕，買1送1。
・翠果子超大葡萄乾，買1送1。
・農心爽口海鮮味烏龍麵，買1送1。
・FamiCollection黃金蕎麥茶，加10元多1件。
・Let’s Café特大杯美式、特大杯拿鐵任選2杯95元。
・Let’s Tea大杯仙女醇奶茶任選2杯65元。
・Fami!ce霜淇淋任選2支55元。

▼全家3月13日至3月17日推出「5日5好康」活動。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至3月15日限時殺促銷，多項商品祭出「買1送1」或特價優惠。包括：Konomi相撲手脆紫菜（原味、辣味）任選「買1送1」；農心辛拉麵「買1送1」；黑松C&C氣泡飲（檸檬、葡萄500ml）任選「買1送1」；杜老爺摩摩喳喳甜筒「買1送1」。

此外，台畜炭烤豬肉串單件特價35元；靠得住日用懶人褲4片＋1件單件特價49元；韓國椰果QQ沙瓦（芒果、蘇打355ml）單件39元；yamayoshi山葵烤牛肉風味洋芋片單件29元；左岸咖啡館系列任選2件55元。

▼萊爾富即日起至3月15日限時殺促銷。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富限時殺優惠

・Konomi相撲手脆紫菜（原味／辣味），任選買1送1。
・農心辛拉麵，買1送1。
・黑松C&C氣泡飲（檸檬／葡萄500ml），任選買1送1。
・杜老爺摩摩喳喳甜筒，買1送1。
・台畜炭烤豬肉串，單件特價35元。
・靠得住日用懶人褲4片＋1件，單件特價49元。
・韓國椰果QQ沙瓦（芒果／蘇打355ml），單件特價39元。
・yamayoshi山葵烤牛肉風味洋芋片，單件特價29元。
・左岸咖啡館系列，任選2件55元。

超商優惠7-11全家OK mart萊爾富

