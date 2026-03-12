長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰：已連看3晚

▲香港一對男女在自家大樓的樓梯間上演活春宮，讓鄰居相當無奈。（圖翻攝自《香港01》）

公共場所嚴禁不雅行為！近日，社群平台Threads及知名論壇「連登（LIHKG）」瘋傳一段令人咋舌的「活春宮」影片。一對男女竟公然在香港某民宅大樓的逃生樓梯間上演激情戲碼，女方甚至直接跪地幫男方「吞吐」，大尺度畫面引發全網譁然。更有同棟住戶出面爆料，這對男女根本把樓梯間當摩鐵，已經連續3個晚上在這裡「激戰」。

疑尋求刺激？家在樓上卻不回 樓梯間上演21秒激烈交戰

根據《香港01》報導，網路上流傳長達21秒的影片顯示，拍攝者疑似躲在昏暗的角落蒐證，而這對男女則位在燈火通明的樓梯間交戰。畫面中，一名穿著白衣的男子脫下褲子，另一名長髮女子則雙膝跪地，直接為男子進行口交。

由於現場光線相當明亮，兩人連貫且激烈的動作全被拍得一清二楚，男方更不時露出享受的神情。最初上傳影片的網友看不下去，無奈在貼文中寫下：「明明家就在樓上，卻偏不回家搞。」

鄰居參戰加碼爆料：根本把樓梯當摩鐵「已連看3晚」

隨著影片在網路上被瘋狂轉載，竟釣出另一名大樓住戶「參戰」爆料。該名目擊者加碼上傳了另外兩段視角不同的影片，並崩潰透露這對男女的誇張行徑並非偶然，留言表示：「參戰！已經連續看到第3晚了。」這番言論讓大批網友感到不可思議，直呼太離譜。

網轟「道德淪喪」 專家警告：在港散布影片最高恐關3年！

誇張的行徑曝光後，引發大批網友撻伐，紛紛痛批：「難道不覺得樓梯間很髒嗎？」「這裡是公共場所欸，太毀三觀了」、「要搞不會回家搞喔」。

除了撻伐這對男女，外界也警告此舉已觸法。根據香港《刑事罪行條例》中的「在公眾地方的猥褻行為」，若罪名成立，可處罰款2,000港幣（約合新台幣81000元）及監禁6個月。此外，看熱鬧的網友也要當心，依據香港《淫褻及不雅物品管制條例》，若在網路上散布、發布此類淫穢影片，最高可面臨罰款100萬港幣（約合新台幣405萬元）及監禁3年的重罰，呼籲民眾切勿為了吃瓜跟風轉傳，以免惹禍上身。



