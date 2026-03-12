　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰：已連看3晚

香港一對男女在樓梯間上演活春宮，讓鄰居相當無奈。（圖翻攝自《香港01》）

▲香港一對男女在自家大樓的樓梯間上演活春宮，讓鄰居相當無奈。（圖翻攝自《香港01》）

圖文／鏡週刊

公共場所嚴禁不雅行為！近日，社群平台Threads及知名論壇「連登（LIHKG）」瘋傳一段令人咋舌的「活春宮」影片。一對男女竟公然在香港某民宅大樓的逃生樓梯間上演激情戲碼，女方甚至直接跪地幫男方「吞吐」，大尺度畫面引發全網譁然。更有同棟住戶出面爆料，這對男女根本把樓梯間當摩鐵，已經連續3個晚上在這裡「激戰」。

疑尋求刺激？家在樓上卻不回　樓梯間上演21秒激烈交戰

根據《香港01》報導，網路上流傳長達21秒的影片顯示，拍攝者疑似躲在昏暗的角落蒐證，而這對男女則位在燈火通明的樓梯間交戰。畫面中，一名穿著白衣的男子脫下褲子，另一名長髮女子則雙膝跪地，直接為男子進行口交。

由於現場光線相當明亮，兩人連貫且激烈的動作全被拍得一清二楚，男方更不時露出享受的神情。最初上傳影片的網友看不下去，無奈在貼文中寫下：「明明家就在樓上，卻偏不回家搞。」

鄰居參戰加碼爆料：根本把樓梯當摩鐵「已連看3晚」

隨著影片在網路上被瘋狂轉載，竟釣出另一名大樓住戶「參戰」爆料。該名目擊者加碼上傳了另外兩段視角不同的影片，並崩潰透露這對男女的誇張行徑並非偶然，留言表示：「參戰！已經連續看到第3晚了。」這番言論讓大批網友感到不可思議，直呼太離譜。

網轟「道德淪喪」　專家警告：在港散布影片最高恐關3年！

誇張的行徑曝光後，引發大批網友撻伐，紛紛痛批：「難道不覺得樓梯間很髒嗎？」「這裡是公共場所欸，太毀三觀了」、「要搞不會回家搞喔」。

除了撻伐這對男女，外界也警告此舉已觸法。根據香港《刑事罪行條例》中的「在公眾地方的猥褻行為」，若罪名成立，可處罰款2,000港幣（約合新台幣81000元）及監禁6個月。此外，看熱鬧的網友也要當心，依據香港《淫褻及不雅物品管制條例》，若在網路上散布、發布此類淫穢影片，最高可面臨罰款100萬港幣（約合新台幣405萬元）及監禁3年的重罰，呼籲民眾切勿為了吃瓜跟風轉傳，以免惹禍上身。


更多鏡週刊報導
台男壞壞！傷透日女心　24歲AV女優大暴走怒嗆：把骯髒台男全殺光
機票恐狂飆70%！中東戰火引爆燃油危機　亞洲航空業驚傳醞釀「停飛潮」
淚等尪回來拍婚紗！飛官辛柏毅失聯遭惡搞「還活著」　妻崩潰痛批：不怕遭天譴嗎

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大規模
Google正式宣布！砸1兆收購「Wiz」
13周大出血「她躺到生」！孩多1根手指…母告白醫淚崩
10縣市再探「10℃低溫」8級強風齊發　氣象署警告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰：已連看3晚

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死　劇烈頭痛10分鐘...鏡頭前求救

2026兩會／川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」　她驚喊：他看新聞預判

2026兩會／賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

陸「洋快餐霸主」華萊士退市　降低營運成本告別新三板

我海軍「大敦睦」艦隊遠征中南美　陸國防部：「倚外謀獨」藉口

2026兩會／美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰：已連看3晚

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死　劇烈頭痛10分鐘...鏡頭前求救

2026兩會／川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」　她驚喊：他看新聞預判

2026兩會／賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

陸「洋快餐霸主」華萊士退市　降低營運成本告別新三板

我海軍「大敦睦」艦隊遠征中南美　陸國防部：「倚外謀獨」藉口

2026兩會／美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰：已連看3晚

盜版A片網站「MissAV」遭新北市政府封鎖！大批網友一搜崩潰了

細肩帶辣妹買百隻金魚「放生」全倒碧潭　拍照喊：7次幫媽祈福

伊朗快沒目標可以打了　川普：戰爭將很快結束

白宮用《遊戲王》片段宣傳美軍行動...官方秒澄清「未授權」

6個方法教你戒掉消極心態　把心態從「輸贏」改成「學習」

嘉里大榮屏東場站7月啟用、擬收購嘉里國際物流　去年EPS1.97元

春日香氛報到！SABON白茶春光限定、Diptyque爵夢淡香水同步登場

川普放話戰爭很快結束　「伊朗幾乎沒有目標可以攻擊了」

《單身地獄》宋智雅又翻車！　「男友用Galaxy會很煩」遭網轟

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

大陸熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」

川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

我海軍艦隊赴中南美「敦睦任務」　陸國防部回應

美以轟空襲降「毒雨」、小學160死　伊朗批美「嗜血成性

成為燒烤專家！全中國首個「燒烤研究院」

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

陸「洋快餐霸主」華萊士退市 降低營運成本告別新三板

Ella展現「抽真空」　陸醫師喊：普通人別學

美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

更多熱門

相關新聞

李洋出手　彭政閔李智凱獲提名公廣董事

李洋出手　彭政閔李智凱獲提名公廣董事

公廣集團本屆董監事任期早在去年5月19日屆滿，去年底經歷3輪投票董事僅4人通過，未達組成門檻。本刊掌握，文化部長李遠（小野）為了突破公廣人事案僵局，農曆年前找上運動部長李洋協助，出手覓才、遊說，不只今年擔任WBC世界棒球經典賽台灣隊的打擊教練「恰恰」彭政閔點頭，台灣體操好手「鞍馬王子」李智凱更是經李洋一通電話就答應，體壇二大將可望獲提名公廣集團董事，這份由文化部推薦的公廣集團董事名單近日已呈報行政院。

浴室鏡子變髒怎處理?家事達人曝1便宜好物

浴室鏡子變髒怎處理?家事達人曝1便宜好物

21歲「國產車廠千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！

21歲「國產車廠千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！

486先生秀松指部照遭炎上！今再嗆：傻子特別多

486先生秀松指部照遭炎上！今再嗆：傻子特別多

穩賺！一次搞懂勞退保證收益機制

穩賺！一次搞懂勞退保證收益機制

關鍵字：

連登活春宮鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

伊朗曝新目標名單：Google、微軟慘遭納入

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

伊朗開嗆：準備迎接油價每桶200美元

跑摩鐵沒激戰？一票笑了：2女4男開房玩桌遊

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

13周大出血「她躺到生」！孩子多1根手指…母告白醫淚崩

Google砸1兆正式收購Wiz

1款餅乾「好吃到買整盒」　網推：好吃100萬倍

幸運兒消費649元中千萬！獎金打算買台積電

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面