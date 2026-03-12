瘋電影／狸想世界　爆笑河狸超鏘蜥蜴玩手機

文／賴賴

皮克斯動畫向來擅長在娛樂外衣之中包裹深刻議題：孩子看見的是冒險與歡笑，大人讀到的卻往往是關於文明、情感與存在的提問。《狸想世界》再次展現了這種說故事的功力。電影表面上是一段動物世界的奇幻冒險，但在輕鬆的敘事背後，真正討論的卻是一個越來越迫切的問題——當人類科技高度發展，我們是否真的理解並尊重這個星球上其他生命的存在？

故事設定相當有趣：科學家發明一種能將人類意識「上身」到機器動物體內的技術，使人類能以動物的視角觀察世界。熱愛動物的大學生梅寶，選擇以河狸的身分進入自然世界。在這趟看似新奇的探索之旅中，她逐漸理解動物社會的秩序，也發現人類文明對自然帶來的衝擊。

電影的一個迷人之處，在於它讓觀眾重新認識「河狸」這種動物。河狸在自然界中其實具有舉足輕重的角色，被稱為天然的生態工程師。牠們透過築壩調控水流、穩定河岸、創造濕地棲地，進而提升整個流域的生物多樣性。電影巧妙地把這些生態知識融入故事之中，使觀眾在觀影過程中自然理解：原來一種看似平凡的動物，竟可能左右整個生態系統的命運。

皮克斯最令人佩服的，始終是其腳本的創意與情感設計。要讓一部動畫既具有高度娛樂性，又能承載環境與生命倫理的思考，本身就是一件困難的事。《狸想世界》透過細膩的角色設計與生動的動物動作表現，讓觀眾逐漸與這些角色建立情感連結。當故事走向人類開發與自然保護的衝突時，觀眾已經很難再單純站在人類的一方。

《狸想世界》不只是一部好看的動畫，它更像是一則關於「理解與共存」的寓言。當電影結束時，你會發現自己不只被娛樂了，也被悄悄提醒——也許我們真正需要學習的，不是如何征服自然，而是如何再次學會傾聽這個世界。

片 名：狸想世界

英文片名： Hoppers

導演：丹尼爾鍾

類型：動畫、奇幻/科幻

片長：1 時 46 分

上映日期：2026/03/18

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱



故事背景設定在科學家們開發出一種革命性技術，可以將人類意識「上身」進高度擬真的機器動物體內，讓使用者以動物的樣貌與牠們溝通互動。主角梅寶是一位熱愛動物的大學生，她藉此機會將意識「上身」入機器河狸體內，潛入動物世界探索未知。成為河狸後，梅寶認識了河狸國王喬治，理解並學習動物界的生存法則，比方看似佛系的「池塘準則」等等…。在這過程中，她也意外看透陰謀鬥爭：當市長傑瑞計畫開發自然棲地、破壞動物家園時，梅寶決定挺身而出，她與動物同伴們能否成功挽救自然棲地？

