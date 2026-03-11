避免民眾誤會最後衝刺　卓榮泰：取消「小綠人」閃爍動畫

▲行人號誌「小綠人」未來可能取消閃爍加速動畫，避免行人誤以為要衝過馬路。（示意圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

為提升行人過馬路安全，行政院長卓榮泰今（11日）主持中央道路交通安全會報時表示，未來行人號誌「小綠人」閃爍時，應避免再進入路口；同時將取消閃爍時的加速動畫，避免行人誤以為必須「趕快衝過去」。

行政院透過新聞稿指出，卓榮泰下午主持「中央道路交通安全會報115年第1次會議」時提到，依據「國家道路交通安全綱要計畫（113至116年）」所訂目標，去年至今年2月的交通事故統計，相較基準年民國112年同期雖呈下降趨勢，但仍未達到114年整體死亡人數下降10%、行人死亡下降15%的目標。

政院目標：今年行人死亡降22%



卓榮泰表示，今年的政策目標是將交通事故整體死亡人數降低14%，行人死亡人數減少22%，希望透過中央與地方政府共同合作，為民眾打造更安全的交通環境。

針對行人號誌改善，他說明，現行小綠人閃爍時段代表行人穿越路口的清道時間，尚未進入路口者不宜再踏入斑馬線。未來將取消小綠人閃爍時的加速動畫，避免造成催促行人的錯誤訊息，以維護行人安全。

高齡熱點路口將延長秒數



此外，為讓高齡者能有更充裕時間通過路口，卓榮泰要求交通部會同內政部與地方政府，在醫院、長照機構等高齡族群活動頻繁的地點，依較低步行速度重新計算行人通行時間，並於路口增設行人庇護島。

同時也將加強交通宣導，強調行人不必一次穿越整個路口的觀念，並配合執法、補強視障友善設施，以及建立PDCA（Plan、Do、Check、Act）管理機制，以全面提升路口安全。

強制車險費率研議納入違規風險



另一方面，金融監督管理委員會也在會中提出「汽車責任保險調整從人因素之研議情形」專案報告。卓榮泰表示，針對高風險違規且造成死亡事故的駕駛，提高強制汽車責任保險費率級距，以及註記實際駕駛人的違規與理賠紀錄，有助於矯正駕駛行為並提升交通安全，請金管會依研究結果推動並持續檢討。

他並指出，目前統計顯示男性與女性在事故風險上仍存在些微差異，因此要求金管會持續評估，未來強制車險費率計算是否納入性別因素，以及是否調整年齡級距。

