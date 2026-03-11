快訊／IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大規模　因應中東衝擊

▲IEA宣布釋出4億桶石油儲備，規模創歷史新高。（示意圖／視覺中國）



記者董美琪／綜合報導

國際能源總署（IEA）今天宣布，成員國將釋出總計4億桶石油戰略儲備，這是該組織成立以來規模最大的一次釋油行動，目的是減緩中東戰爭對全球能源市場造成的衝擊。

法新社報導，IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）在聲明中表示，目前石油市場面臨的挑戰「前所未見」，因此成員國也以史無前例的集體緊急措施回應。他指出，石油市場具有全球性，當重大供應中斷出現時，因應措施也必須由各國共同採取。

32國緊急會議拍板 史上最大釋油



聲明指出，IEA的32個會員國在今日召開緊急會議後一致決定，將向市場投放4億桶緊急石油儲備，以因應中東戰爭造成的供應干擾。

IEA表示，這批緊急儲備將依照各國不同情況，分階段釋出到市場；部分國家也將採取額外的緊急措施，以強化能源供應穩定。

荷莫茲海峽受阻 衝擊全球能源供應



目前美國與以色列對伊朗的軍事衝突，已使波斯灣重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實質受阻。該海峽是全球石油與天然氣運輸的重要通道，因此局勢發展備受市場關注。

▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）



釋油規模遠超越俄烏戰爭時期



此次IEA宣布釋出的4億桶儲備量，遠高於2022年俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）全面入侵烏克蘭時，成員國合計釋出的1億8200萬桶。

IEA指出，目前32個成員國持有超過12億桶公共緊急石油儲備。此外，在政府要求下，能源產業也另持有約6億桶的備用庫存，可在必要時投入市場。