伊朗在荷莫茲海峽襲擊2商船　開嗆：準備迎接油價飆到每桶200美元

▲伊朗封鎖荷莫茲海峽，開嗆「做好油價將飆漲到每桶200美元的準備吧」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊11日指出，他們在跟美、以作戰期間，對美軍位於中東多處軍事基地發動攻擊，並在荷莫茲海峽襲擊了2艘商船，原因是這2艘船無視革命衛隊的停船警告。伊朗革命衛隊發言人更表示，不會讓任何一滴石油運往美、以或其他盟國，「做好油價將飆漲到每桶200美元的準備吧！」

綜合外媒報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下的《賽帕新聞》（Sepah News）發布的聲明，伊朗以飛彈與無人機攻擊了美國位於巴林米納薩勒曼（Mina Salman）的海軍基地，這裡是美國第五艦隊的重要基地。此外，科威特境內的愛國者營（Camp Patriot）及布林營（Camp Buehring）也都遭到革命衛隊攻擊。

革命衛隊還透露，他們在荷莫茲海峽攔截並攻擊2艘船隻，包含一艘以色列籍、懸掛賴比瑞亞國旗的Express Rome號，以及一艘泰國籍散貨船Mayuree Naree號，原因是這2艘船未理會革命衛隊海軍的停船警告，直到被攻擊後才停下。

伊朗革命衛隊海軍司令坦格西里（Alireza Tangsiri）11日在X平台表示，任何想通行荷莫茲海峽的船隻都必須取得伊朗許可。

革命衛隊發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaqari）也說，不會讓任何一滴石油運往美、以或其他盟國，凡屬美國、以色列或其盟友的船隻，在通過荷莫茲海峽時都可能會成為攻擊目標，甚至開嗆「做好油價將飆漲到每桶200美元的準備吧，油價取決於區域安全，但你們破壞了區域安全」。