李洋出手遊說　恰恰彭政閔、「鞍馬王子」李智凱獲提名公廣董事

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李洋出手遊說　「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱獲提名公廣董事

本刊掌握，文化部長李遠找上運動部長李洋遊說，「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱可望獲提名公廣集團董事。（翻攝臉書＠兄弟Fans Club、大專體總提供）

本刊掌握，文化部長李遠找上運動部長李洋遊說，「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱可望獲提名公廣集團董事。（翻攝臉書＠兄弟Fans Club、大專體總提供）

圖文／鏡週刊

公廣集團本屆董監事任期早在去年5月19日屆滿，去年底經歷3輪投票董事僅4人通過，未達組成門檻。本刊掌握，文化部長李遠（小野）為了突破公廣人事案僵局，農曆年前找上運動部長李洋協助，出手覓才、遊說，不只今年擔任WBC世界棒球經典賽台灣隊的打擊教練「恰恰」彭政閔點頭，台灣體操好手「鞍馬王子」李智凱更是經李洋一通電話就答應，體壇二大將可望獲提名公廣集團董事，這份由文化部推薦的公廣集團董事名單近日已呈報行政院。

本刊掌握，李遠有感於公廣集團董監事人事遲遲卡關，今年初才思考推薦人選時，便往體壇社會賢達思考，並率先鎖定彭政閔，後續並找了李洋討論，盼他出手協助遊說，另也請李洋推薦其他適合的董事人選，李洋隨後馬上就鎖定2021年東京奧運替台灣寫歷史、摘下首面體操銀牌的李智凱。

知情人士透露，李洋是在農曆年前親自去電徵詢李智凱意願，沒想到李智凱「一通電話就爽快答應」，表達願意替體育文化、運動傳播貢獻己力的態度；之後，李洋受李遠請託並在農曆年間接洽彭政閔，探詢他出任公廣集團董事的意願，彭政閔並在年後開工即點頭答應。

內閣知情人士告訴本刊，文化部這次推薦體壇好手擔任公廣集團董事，一來是認為除了學界，應該納入更多跨領域的社會賢達一起參與公廣集團，另因公廣集團的任務中，也包括製播體育新聞及運動賽事轉播，例如2013年有線電視台轉播世界棒球經典賽對戰日本時，收視率曾高達18.77，瞬間最高收視率更為24.80，若能由體壇形象好的台灣之光擔任董事，必定能獲朝野及社會大眾認同。

▲公廣集團董事新名單，由「遠（李遠）、洋（李洋）合作」聯手推薦遊說彭政閔、李智凱。（翻攝文化部臉書）

對於這次文化部及運動部「遠（李遠）、洋（李洋）合作」聯手推薦遊說彭政閔、李智凱，知情人士也說，運動部去年掛牌成立後，即已多次與文化部建立合作默契，包括文化幣及青春動滋券加碼活動，另也一起啟動「雙百萬運動漫畫徵選」，鼓勵更多以運動題材的原創台漫，這次在公廣集團董事人選上再度合作，希望能讓名單獲得朝野認同、順利通過。


