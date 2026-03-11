　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

油價狂飆逼近120美元！IEA傳釋「史上最大石油儲備」　全球緊盯荷莫茲海峽

▲▼中東戰火影響石油供應，造成全球油價上漲。（圖／視覺中國）

▲中東戰火影響石油供應，造成全球油價上漲。（圖／視覺中國）

記者董美琪／綜合報導

亞洲股市今（11）日多數走高，但市場仍緊盯中東局勢與能源供應風險。媒體報導指出，國際能源總署（IEA）正評估釋出史上最大規模的戰略石油儲備，以因應近期飆升的油價。不過投資人仍在消化石油供應可能受阻的疑慮，使國際油價再度回升。

美國與以色列在上月底對伊朗發動軍事打擊後，德黑蘭當局隨即對波斯灣目標進行報復行動。關鍵航道荷莫茲海峽形同關閉，導致全球原油市場劇烈震盪。

隨著市場擔憂中東衝突持續擴大，恐衝擊全球能源供應，國際油價9日一度逼近每桶120美元，創下自2022年以來新高，天然氣價格也同步飆升。

美國總統川普（Donald Trump）日前表示，對伊朗的戰事「很快就會結束」，加上七大工業國集團（G7）傳出正討論動用戰略儲油，使油價一度回落。

《華爾街日報》引述知情官員報導，國際能源總署已提議釋出史上最大規模石油儲備，藉此穩定市場並壓抑油價上漲。G7能源部長今日也表示，已準備與IEA協調採取「所有必要措施」。

Forex.com分析師拉薩克札達（Fawad Razaqzada）指出，目前市場最關注的是波斯灣能源運輸是否能恢復正常運作，其中荷莫茲海峽仍是核心關鍵。在確認航道安全以及產油量穩定前，油價恐難大幅回落。

在股市表現方面，亞股今日普遍上揚。台北股市表現亮眼，收盤大漲逾4%；東京與首爾股市上漲超過1%。上海、雪梨、威靈頓、新加坡與曼谷股市同樣收高；香港與雅加達股市則小幅下跌。

03/09 全台詐欺最新數據

IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大規模
Google正式宣布！砸1兆收購「Wiz」
13周大出血「她躺到生」！孩多1根手指…母告白醫淚崩
10縣市再探「10℃低溫」8級強風齊發　氣象署警告

「霸權強敵」美國若提前出局　日媒曝：日本隊將付4大代價

快訊／IEA宣布釋出4億桶石油儲備！史上最大規模　因應中東衝擊

伊朗在荷莫茲海峽襲擊2商船　開嗆：準備迎接油價飆到每桶200美元

油價狂飆！IEA傳釋「史上最大石油儲備」　全球緊盯荷莫茲海峽

伊朗官媒曝「新目標名單」　Google、微軟、輝達慘遭納入攻擊範圍

美P-8A海神巡邏機飛越台灣海峽　美軍證實：展現對印太的承諾

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊鎖定美軍　發射6枚飛彈

本人神隱！伊朗效忠大會驚見「紙板最高領袖」　官員排隊親吻網瘋傳

納稅錢花去哪？　五角大廈爆年底「狂噴近8億」買牛排、龍蝦

公車投幣箱挖到寶！「2000多年古硬幣」被當車資投下去

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

川普誤判伊朗反擊　官員不敢直諫

川普誤判伊朗反擊　官員不敢直諫

《紐約時報》10日報導，川普政府對伊朗發動攻擊之前，嚴重低估德黑蘭政權的反撲力道，導致波斯灣航運陷入停擺、油價飆漲。政府官員對於戰局缺乏明確策略感到悲觀，卻不敢直接向總統表達疑慮。

出任經委會召委　白委洪毓祥：關稅、油價是我排議程的重中之重

出任經委會召委　白委洪毓祥：關稅、油價是我排議程的重中之重

東南亞多國停課砍工時　加油站排爆

東南亞多國停課砍工時　加油站排爆

最猛空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」

最猛空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」

亞洲航空公司紛漲價！油價高檔逾3個月　廉航恐掀倒閉潮

亞洲航空公司紛漲價！油價高檔逾3個月　廉航恐掀倒閉潮

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

