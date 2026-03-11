油價狂飆！IEA傳釋「史上最大石油儲備」　全球緊盯荷莫茲海峽

▲中東戰火影響石油供應，造成全球油價上漲。（圖／視覺中國）



記者董美琪／綜合報導

亞洲股市今（11）日多數走高，但市場仍緊盯中東局勢與能源供應風險。媒體報導指出，國際能源總署（IEA）正評估釋出史上最大規模的戰略石油儲備，以因應近期飆升的油價。不過投資人仍在消化石油供應可能受阻的疑慮，使國際油價再度回升。

美國與以色列在上月底對伊朗發動軍事打擊後，德黑蘭當局隨即對波斯灣目標進行報復行動。關鍵航道荷莫茲海峽形同關閉，導致全球原油市場劇烈震盪。

隨著市場擔憂中東衝突持續擴大，恐衝擊全球能源供應，國際油價9日一度逼近每桶120美元，創下自2022年以來新高，天然氣價格也同步飆升。

美國總統川普（Donald Trump）日前表示，對伊朗的戰事「很快就會結束」，加上七大工業國集團（G7）傳出正討論動用戰略儲油，使油價一度回落。

《華爾街日報》引述知情官員報導，國際能源總署已提議釋出史上最大規模石油儲備，藉此穩定市場並壓抑油價上漲。G7能源部長今日也表示，已準備與IEA協調採取「所有必要措施」。

Forex.com分析師拉薩克札達（Fawad Razaqzada）指出，目前市場最關注的是波斯灣能源運輸是否能恢復正常運作，其中荷莫茲海峽仍是核心關鍵。在確認航道安全以及產油量穩定前，油價恐難大幅回落。

在股市表現方面，亞股今日普遍上揚。台北股市表現亮眼，收盤大漲逾4%；東京與首爾股市上漲超過1%。上海、雪梨、威靈頓、新加坡與曼谷股市同樣收高；香港與雅加達股市則小幅下跌。