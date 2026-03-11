快訊／Google砸1兆正式收購「雲端安全傳奇Wiz」　破歷史最高紀錄

記者蘇晟彥／綜合報導

Google 11日晚間正式宣布，已經完成對雲端、AI安全平台Wiz收購案，將納入Google Cloud旗下，繼續履行對所有雲端環境客戶提供安全保障。據外媒報導，此筆收購案創下Google歷史上最高金額，高達320億美金（約台幣1兆162億）天價，將確保未來在AI領域的安全以及自我保護。

Google 11日晚間宣布，正式完成對Wiz的收購案，Wiz為被譽為雲端安全領域的傳奇，在2020年成立後，以不到5年的時間，就完成整套對於雲端環境安全的建置，領先其他產業數年，同時解決所有大型企業從地端到雲端中的資安風險，也讓Wiz 在2025年被Google看見，開出320億美金的天價（約台幣1兆162億），最終通過歐盟、美國監管機構審查，正式完成收購案，正式納入Google Cloud旗下，並保留Wiz的完整性。

對此，雙方在聯合聲明中表示，透過 Wiz 的加入，將為客戶提供一個更全面的平台，協助保護其雲端及混合環境的安全，並加速威脅的預防、偵測與回應能力。此舉將賦能我們的客戶與合作夥伴在強化企業系統安全性的同時，降低維護地端（on-premises）及多雲（multicloud）環境安全控制的成本。我們始終相信，資安是是企業整體的課題，客戶需要能跨雲運作的解決方案，因此我們將持續履行這項承諾，包括讓 Wiz 持續支援多雲環境。

此外，Google Cloud執行長 Thomas Kurian 也透過 3 點講述未來雙方合作模式，

Google Cloud 的安全領導地位

Google Cloud 深厚的網路安全專業能力，包括 AI 驅動的威脅情報、資安營運工具，以及業界領先的網路安全顧問服務。透過 Google 作為其安全團隊的後盾，客戶可以更快速、更有效地偵測並回應攻擊者，資安產品包括：

Google Threat Intelligence ：提供詳細、即時且可作為行動依據的威脅情報，協助資安團隊理解威脅並判斷最佳回應策略。

Google Security Operations ：協助客戶能收集安全性遙測資料，利用情資識別高優先級威脅，並透過應對手冊自動化、案件管理和協作功能提高應變能力。

Mandiant 網路安全諮詢服務（Mandiant Consulting） ： 提供第一線專業知識和對全球攻擊者行為的深厚理解。Mandiant 是許多組織在面對全球重大威脅時尋求支援的首選，協助企業準備並應對網路安全事件。

Wiz 如何強化 Google Cloud 的資安產品

Wiz 讓組織能以與開發應用程式同等的速度，確保雲端及 AI 應用程式的安全。Wiz 安全平台（Wiz Security Platform）將程式碼、雲端與執行環境（runtime）整合進單一的共享情境中，讓客戶能及早預防風險、建立預設強化的環境，並在應用程式演進過程中提供持續的保護。

藉由結合對雲端環境的高度可視性，以及豐富的程式碼與執行環境情境，Wiz 讓資安與工程團隊能統一理解應用程式的建置、部署與營運方式。這種情境讓各種規模的組織，從新創公司到全球企業與公共部門，都能在整個應用程式生命週期中套用一致的安全防護、政策與保護，同時不影響創新速度。

Wiz 能快速分析客戶環境，建立應用程式架構、權限、數據流與執行行為的即時地圖。利用這些資訊，Wiz 能識別真正的曝露風險與可利用的攻擊路徑，根據業務影響排定風險優先順序，並讓團隊從源頭修復問題，且通常在應用程式進入生產環境前即可完成。安全與開發團隊可以直接在程式碼中協作修復風險，而安全營運團隊則利用相同情境來偵測、調查並阻止針對關鍵雲端工作負載的活躍攻擊。

客戶與合作夥伴可期待的未來發展

Google Cloud 與 Wiz 擁有共同的願景：透過更簡單、更快速的方式，為各種規模的組織提供跨主要雲端與混合環境的端到端防護，來提升整體安全性。Wiz 原本就是 Google Cloud 的策略合作夥伴，也是 Google Unified Security Recommended partner program 的首批成員。隨著此次收購，雙方將加速多雲資安的採用與多雲環境的使用，並推動雲端運算的創新與成長。

將共同提供一個 AI 驅動的資安平台，結合 Google 的威脅情報（Threat Intelligence）、資安營運（Security Operations）以及 Wiz 的雲端與 AI 安全平台（Cloud and AI Security Platform），以達成偵測、預防和應對所有環境中的威脅。安全團隊可以偵測利用 AI 模型所產生的新興網路安全威脅，防範針對 AI 模型本身的攻擊，並運用 AI 模型加速威脅搜捕與威脅回應。