生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10縣市再探「10℃低溫」8級強風齊發　氣象署警告：明天風很大！

玉山3/11下雪。(圖/氣象署)

▲玉山今天降雪。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，今天（11日）水氣減少，白天太陽加熱之下，中部以北及東半部高溫來到20至25度，南部地區達26度以上，明天（12日）清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫逐漸下降，越晚越冷，預測低溫在中部以北及東北部11至13度。

氣象署今天晚間10時40分發佈10縣市「低溫特報」，輻射冷卻影響，明日各地清晨氣溫仍低，明晨至上午台中以北、彰化、南投、嘉義及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號區域：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

氣象署並同步發布「陸上強風特報」，特別提醒「明天風很大！」不只海邊及離島，高山與中南部平原也要注意，都可能出現8級以上強陣風。這波「黃色燈號」強風特報範圍會從中南部的濱海地區延伸至更內陸，受影響區域從新北、桃園到中南部的雲嘉南高屏，甚至連台東、澎湖、連江都在警戒範圍內。

22:41陸上強風特報
新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

10縣市再探「10℃低溫」8級強風齊發　氣象署警告

