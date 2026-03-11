高雄妹爛醉上錯車遭性侵！他問友「撿屍有罪嗎」仍逞慾　下場慘了

▲爛醉女叫白牌上錯車，結果慘遭撿屍。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名女子小莉（化名）先前因為喝醉上錯車，沒想到駕駛車輛的男子龍哥（化名）眼見女子誤搭，竟因此心生歹念，詢問友人「撿屍也會被抓嗎」以後，仍將小莉載到摩鐵動手性侵。案件經過上訴後，被最高法院駁回，龍哥確定要入獄服刑。

女子酒醉上錯車 遭載到摩鐵逞慾

根據判決書內容，小莉2024年4月某天晚間飲酒後意識不清，叫了白牌計程車以後，便在路邊等候，豈料誤將龍哥的車輛認成自己所叫的計程車，因而不小心上錯了車。

龍哥見狀以後，非但沒有出言提醒，看見小莉精神狀態不佳，認為是「天上掉下來的禮物」。他先是詢問友人「撿屍也會被抓嗎」，得到肯定的答覆以後，仍舊不肯放棄，直接將小莉載至苓雅區某處汽車旅館後，動手性侵逞慾，並且拿手機錄下小莉昏睡的模樣。

女子清醒後報案 他落網全認了

小莉清醒後驚覺有異，趕緊報警處理，全案因此曝光，龍哥也因涉嫌妨害性自主罪等罪嫌，被檢方起訴。高雄地院法官考量，龍哥坦承犯行，且事後有與小莉達成調解，並且如數給付4萬元調解金，衡量全案狀況後，依據乘機性交罪，判處3年4個月有期徒刑。

▲爛醉女叫白牌上錯車，結果慘遭撿屍。（示意圖／免費圖庫Pexels）



上訴再賠15萬元 求緩刑被打臉

龍哥對於判決不服，提起上訴，主張已與小莉調解成立，除了支付4萬元以外，也再度賠償15萬元完畢，受害者也表明願意原諒、給予緩刑，希望法官能夠給予緩刑。

不過，高院法官認為，龍哥與小莉素不相識，對於當時因為酒醉、無法辨識車輛而上錯車的小莉，龍哥未能控制自身情慾，向友人詢問後果以後，仍舊做出「撿屍」的行為，實在難以認定有什麼特殊環境及原因，在客觀上顯然足以引起社會一般同情、不得不犯下本案犯行，導致所犯之罪應受有期徒刑3年以下之酌減優惠。

最高法院駁回上訴 確定要入獄

此外，雖然小莉在案件審理期間接受15萬元的賠償，也願意給予緩刑機會，但這並非龍哥犯罪時的情狀有任何變更可言，且本案的犯罪類型也非僅有個人法益，仍有社會法益須加以斟酌，本案並無適用刑法第59條的餘地，上訴意旨所指並無理由。

高院法官最後經過裁量，撤銷了原判決，改依乘機性交罪，判處3年1個月有期徒刑。龍哥對於判決仍舊不服，再度提起上訴，不過被高院駁回，後續將由檢方通知到案服刑。