台南與菲律賓姊妹市交流升溫　加美地市長率17人訪團回訪

▲菲律賓加美地市17人訪團拜會台南市府，加美地市長Denver Chua（中）致贈古船模型，象徵兩市姊妹情誼持續向前。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市長黃偉哲推動城市外交再添成果，菲律賓姊妹市加美地市（Cavite）市長Denver Chua於11日率副市長、市議員等共17人訪團回訪台南，並在馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及大亞電纜菲律賓代理商吳書劍陪同下，前往台南市政府拜會黃偉哲，這除是兩市今年初重啟交流後的重要成果，也象徵雙方合作關係再度升溫。

黃偉哲表示，他今年1月訪問菲律賓時曾拜會加美地市，當時市長Denver Chua因公出國，由副市長Benzen Raleigh Rusit代表接待，雙方均表達深化交流的意願。此次Denver Chua親自率團回訪，不僅是其任內首次正式組團訪問台南，也為兩市長久以來的姊妹市情誼注入新的動能。

黃偉哲指出，台南與加美地市自1980年締結姊妹市，至今已邁入第46年。兩市在歷史與城市發展上頗為相似，例如台南曾為台灣首府，而加美地市亦曾是加美地省省會；台南四季物產豐饒，加美地市同樣擁有豐富農業資源。他期待未來能在學生交流、工商產業合作等層面持續深化合作，並鼓勵台南市民前往加美地旅遊與交流，也歡迎更多加美地市民到台南認識這座城市。

Denver Chua則表示，加美地市擁有悠久歷史，與台南在歷史與文化背景上有許多相似之處，希望透過兩市互訪，在經濟、商務與產業等領域建立更多合作機會，同時也歡迎來自台南的投資。他並致贈一艘古船模型，象徵16至17世紀時期的加美地市因臨港而成為繁榮造船城市與海軍中心，船隻串連歐、亞、美洲的貨運與文化，也象徵兩市姊妹情誼如同航船般勇往直前，攜手邁向共同繁榮。

市府指出，加美地市位於菲律賓加美地省，為臨馬尼拉灣的港口城市，也是台南在菲律賓締結的第一個姊妹市。兩市今年1月簽署「增進姊妹市情誼瞭解備忘錄」，未來將持續深化城市外交及多元交流合作。Denver Chua曾任加美地市議員、副市長，於2022年當選市長，並於2025年成功連任。