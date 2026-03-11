新北連續10年榮獲最乾淨城市　侯友宜：公私協力打造永續家園

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（11日）召開市政會議，由環保局進行專案報告。新北市長侯友宜表示，新北市創下連續10年榮獲最乾淨城市的佳績，環保局結合「科技治理」與「公私協力」雙軌並進，透過數位科技運用，將過去被動的環境管理轉化為市民的主動參與，期許2030年達到城市永續目標。

侯友宜表示，環保局推動「CLEAN」五大行動，從市容整潔深化到淨零轉型，包括乾淨城市（Clean City），打造乾淨市容及公共空間，建立道路髒污通報單一窗口並快速處理，通報改善率達100%。在低碳永續（Low Carbon）方面，新北領先全國打造首座公部門AI資收分選廠，利用AI手臂每年精準分選1.2萬公噸資源物，預計明年將再增加6支AI手臂，利用科技減輕清潔隊員負擔並優化環境。而在友善環境（Eco Environment）方面，新北推動不塑市場及不塑商圈，鼓勵減少使用一次性的產品，並推出「新北Ucup」循環杯供校慶賽事及影城使用，累積超過21萬杯次。

另外，在主動服務（Active Service）上，侯友宜說，新北市5千名清潔隊同仁，每天在第一線服務，維護市容與復原工作。同時，為提升便民服務，全國首創「回收易起LINE」智能查詢服務，已逾150萬人次使用；「新北樂圾車網站」瀏覽量更突破460萬人次。在社區共好（Neighborhood）方面，鼓勵志工企業民眾參與，推動里環境認證，五星認證率逾90%，並達成沙岸全數認養目標。

對於基層清潔同仁的照顧，侯友宜表示，自2019年迄今，市府增加近22億元經費投入隊員福利、調升清潔獎金至1萬元，並將提升健檢費用至5千元，同時投入14.7億元改善場區環境，做基層團隊最堅實的後盾。