社會 社會焦點 保障人權

檢察官協會籲檢察總長票選制度化　納入法院組織法強化權責

▲最高檢察署。（圖／資料照）

▲最高檢察署。（圖／資料照）

記者陳崑福／台北報導

檢察總長人選產生方式再度引發討論，中華民國檢察官協會11日發表聲明指出，由全體檢察官票選推薦檢察總長人選，具有公信力與制度價值，過去多次票選與推薦結果也獲總統及立法院支持。協會建議政府將檢察總長票選制度納入《法院組織法》，使制度法制化，同時強化總長在人事與檢察事務上的權責，並檢討檢察體系架構，以提升檢察制度運作效能。

中華民國檢察官協會自2006年起共舉辦過1次推薦、3次票選檢察總長活動，3次票選中曾2次提出人選，推薦及兩次票選人選均渥蒙總統與立法院支持。足見由全體檢察官投票表達推薦人選之方式，有其價值與公信力。

 一、建議政府將總長票選制納入法院組織法，予以制度化、法制化以達合法、公平、公開、公正

票選檢察總長既然有其公正性與必要性，建議政府將總長票選制納入法院組織法，並妥適規劃選舉配套措施，避免有違反個人資料保護法的可能性，將選舉制度法制化，以達合法、公平、公開、公正為國舉才之目的。

二、 票選檢察總長應使其具有相符之權責

為貫徹民主機制，全體檢察官票選出之檢察總長應對檢察事務有相應權責；因此建議國家應修改法院組織法，使檢察總長除有指揮監督全國各級檢察官辦理案件之權外，應對檢察官之人事與檢察事務經費事項，有部分人事參與權與業務裁量權，如此票選結果始有實益。

三、 有關檢察總長定位問題，中華民國檢察官協會與劍青檢改2026年2月23日聲明立場一致

劍青檢改2026年2月23日聲明：「投票固然有其價值，但二、三審職能重疊，總長功能定位不清，應當予以檢討改革，方是真正核心關鍵。倘能重新檢討二、三審功能，例如參考日韓體制運作模式強化總長功能，甚或另闢蹊徑，整併二、三審為『檢察總署』，形成兩級簡明架構，或許更能有效整合發揮全體效能。斯時，檢察總長之職能當更為清晰，成為一位能真正發揮檢察一體，捍衛檢察獨立之領導人物。屆時舉辦票選，方能激發全國檢察官勇於投票之心，憑以凝聚檢察官之集體意志，共同表達出對於總長人選之期待。」該會之聲明與中華民國檢察官協會立場一致。

03/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

