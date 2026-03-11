益生菌「會被胃酸殺光」？醫師破解迷思：死了還是能守護你

▲坊間有「益生菌被胃酸殺掉」的說法，醫師對此出面解除迷思。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

不少人為了補充好菌，會吃優格或喝優酪乳，但也常聽到「益生菌進到胃裡就被胃酸殺光」的說法。對此，內分泌專科醫師蔡明劼表示，這其實是常見迷思。市售合格益生菌多經過篩選，具備耐酸特性，即使經過胃部環境，仍有機會存活並在腸道發揮作用。

益生菌經篩選 具耐酸與耐膽鹽能力

蔡明劼指出，並非所有細菌都能稱為益生菌，市售產品中的菌株通常經過實驗室篩選，例如常見的LGG菌或Bifidobacterium菌等，具備耐酸與耐膽鹽能力，能提高通過胃部與膽汁環境的存活率。

他形容，這些菌株就像經過訓練的「特種部隊」，能在胃酸環境中存活並繼續往腸道前進。

乳製品可形成保護 減少胃酸影響

蔡明劼說明，優格或優酪乳本身也能提供一定保護。乳製品中的蛋白質具有酸鹼緩衝作用，可稍微中和胃酸，使胃內酸度降低。

此外，濃稠的乳質環境也能在一定程度上包覆菌群，減少益生菌與胃酸直接接觸的機會，進一步提升存活率。

高菌數設計 確保有菌抵達腸道

許多益生菌產品標示含有數十億甚至上百億活菌。蔡明劼表示，這樣的菌數設計其實已考量到通過胃部過程中的自然損耗，即使部分菌體在途中失去活性，仍有足夠數量能抵達腸道並發揮作用。

即使失去活性 仍可能影響腸道環境

蔡明劼指出，即使部分益生菌在胃部環境中失去活性，其細胞壁或代謝產物仍可能對腸道產生影響。這些物質被稱為「後生元」，可能為腸道微生物提供養分，或與免疫系統產生互動。

醫師建議：隨餐食用較理想

蔡明劼建議，若希望提高益生菌通過胃部的機會，可以在用餐時或飯後食用。此時胃酸會因食物稀釋而相對溫和，有助益生菌順利通過胃部，抵達腸道。