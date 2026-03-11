　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

益生菌「會被胃酸殺光」？醫師破解迷思：死了還是能守護你

▲▼ 腸胃道,益生菌,瘦身。（圖／Pixabay）

▲坊間有「益生菌被胃酸殺掉」的說法，醫師對此出面解除迷思。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

不少人為了補充好菌，會吃優格或喝優酪乳，但也常聽到「益生菌進到胃裡就被胃酸殺光」的說法。對此，內分泌專科醫師蔡明劼表示，這其實是常見迷思。市售合格益生菌多經過篩選，具備耐酸特性，即使經過胃部環境，仍有機會存活並在腸道發揮作用。

益生菌經篩選　具耐酸與耐膽鹽能力

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡明劼指出，並非所有細菌都能稱為益生菌，市售產品中的菌株通常經過實驗室篩選，例如常見的LGG菌或Bifidobacterium菌等，具備耐酸與耐膽鹽能力，能提高通過胃部與膽汁環境的存活率。

他形容，這些菌株就像經過訓練的「特種部隊」，能在胃酸環境中存活並繼續往腸道前進。

乳製品可形成保護　減少胃酸影響

蔡明劼說明，優格或優酪乳本身也能提供一定保護。乳製品中的蛋白質具有酸鹼緩衝作用，可稍微中和胃酸，使胃內酸度降低。

▲▼專家教挑選益生菌。（圖／Unsplash）

▲坊間有「益生菌被胃酸殺掉」的說法，醫師對此出面解除迷思。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

此外，濃稠的乳質環境也能在一定程度上包覆菌群，減少益生菌與胃酸直接接觸的機會，進一步提升存活率。

高菌數設計　確保有菌抵達腸道

許多益生菌產品標示含有數十億甚至上百億活菌。蔡明劼表示，這樣的菌數設計其實已考量到通過胃部過程中的自然損耗，即使部分菌體在途中失去活性，仍有足夠數量能抵達腸道並發揮作用。

即使失去活性　仍可能影響腸道環境

蔡明劼指出，即使部分益生菌在胃部環境中失去活性，其細胞壁或代謝產物仍可能對腸道產生影響。這些物質被稱為「後生元」，可能為腸道微生物提供養分，或與免疫系統產生互動。

醫師建議：隨餐食用較理想

蔡明劼建議，若希望提高益生菌通過胃部的機會，可以在用餐時或飯後食用。此時胃酸會因食物稀釋而相對溫和，有助益生菌順利通過胃部，抵達腸道。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗曝「新目標名單」　Google、微軟、輝達慘遭納入攻擊範
幸運兒消費649元中千萬！接蔣萬安來電以為詐騙：拿來買台積電
快訊／五月天道歉了！　緊急宣布：歌迷可免費進場
快訊／他恐嚇明「北車放炸彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

快Tag暈船仔！戀愛腦「4星座」一曖昧就暈爆　摩羯慘淪情緒垃圾桶

益生菌「會被胃酸殺光」？醫師破解迷思：死了還是能守護你

汽車闖平交道遭台鐵列車撞上　新埔=通霄單線行車

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

春分前運勢轉動！3月星象能量爆發　十二生肖迎好運

停車場見「4箭頭指3人」超問號！網笑：3缺1　實際用途曝光

豬哥亮復活加班！1句「恁娘卡好」掀回憶殺　紀錄片揭秀場傳奇

跟他們聊天特別安心！揭秘「最強療癒系」三大星座

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

快Tag暈船仔！戀愛腦「4星座」一曖昧就暈爆　摩羯慘淪情緒垃圾桶

益生菌「會被胃酸殺光」？醫師破解迷思：死了還是能守護你

汽車闖平交道遭台鐵列車撞上　新埔=通霄單線行車

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

春分前運勢轉動！3月星象能量爆發　十二生肖迎好運

停車場見「4箭頭指3人」超問號！網笑：3缺1　實際用途曝光

豬哥亮復活加班！1句「恁娘卡好」掀回憶殺　紀錄片揭秀場傳奇

跟他們聊天特別安心！揭秘「最強療癒系」三大星座

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

温昇豪成人體實驗對象　記憶出現異常

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

伊朗官媒曝「新目標名單」　Google、微軟、輝達慘遭納入攻擊範圍

楊昇達慶女兒滿月　揭「曾數度阻若綺生子」感性告白：我真的很愛妳

張齡予爆出自己30歲最帥決定　連老公都不知情

海軍S-70C反潛直升機訓練　駕駛操作不當「副油箱被拋落海」

快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

檢察官協會籲檢察總長票選制度化　納入法院組織法強化權責

快訊／不滿「無能政府敗壞社會風氣」　他貼文12日中午北車放炸彈

國道多次超速挨罰逾5萬+吊牌　駕駛提告質疑測速仍敗訴

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

生活熱門新聞

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

嘉義台灣燈會！中華電信AI拍貼、智慧解籤一次玩

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

剩8℃！　明再急凍變天

不是日本！一票想搶去捷克玩　物價曝更心動

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

21歲「國產車廠千金」辣曬螞蟻腰＋鉛筆腿！

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

爆私生子！許雅鈞「桃色花邊回顧」全遭否認

更多熱門

相關新聞

比睡不著更慘的隱形失眠！

比睡不著更慘的隱形失眠！

2026年世界睡眠日（3月13日）即將到來，「睡得好，生活更美好」，然而，當代人面臨的不僅是傳統定義的典型失眠，更有一種「睡了卻沒睡飽」的隱形失眠，根據2025年一份《睡前習慣調查》問卷發現，高達61.9%的人「醒來還是覺得累」，究竟是什麼阻礙了我們的深度修復？

芬蘭研究：女性「生2至3個」生理指標最健康

芬蘭研究：女性「生2至3個」生理指標最健康

彰化遭虐杜告犬詭異失蹤　網友懸賞30萬：死要見屍

彰化遭虐杜告犬詭異失蹤　網友懸賞30萬：死要見屍

別小看洋蔥、蘋果！不長痘竟靠它

別小看洋蔥、蘋果！不長痘竟靠它

不是睡8小時！研究曝理想睡眠長度

不是睡8小時！研究曝理想睡眠長度

關鍵字：

益生菌胃酸耐酸優格健康

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面